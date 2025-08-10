लड़की का चुम्मा लेना निरहुआ को पड़ा भारी! जो हुआ वो जानेंगे तो सिर पिट लेंगे आप

Nirahua Best Scene: दिनेश लाल यादव निरहुआ को भोजपुरी सिनेमा जगत का जुबली स्टार ऐसे ही नहीं कहा जाता है, क्योंकि उनकी एक्टिंग ही इतनी शानदार होती है. निरहुआ की एक्टिंग का हर भोजपुरी दर्शक दीवाना है. वह किसी भी सीन को इतनी शिद्दत के साथ करते हैं कि लगता है जैसे रीयल में ही हो रहा है. एक वक्त में जब निरहुआ की फिल्म परिवार आई थी, तब हर कोई उनकी अदाकारी को इतना पसंद किया की, वह सभी के दिलों में बस गए. खैर, इसी तरह वह हर फिल्म के सीन में जान डाल देते हैं. इस बीच निरहुआ हिंदुस्तानी फिल्म का वीडियो क्लिप यूट्यूब पर खूब देखा जा रहा है. जिसमें लड़की को चुम्मा लेना निरहुआ को भारी पड़ गया.

दरअसल, यूट्यूब पर जो वीडियो क्लिप वायरल हो रहा उसमें निरहुआ एक लड़की को जबरन चुम्मा लेते हैं. इसके बाद विलेन आता है और कहता है कि तुमने ऐसी हरकत कैसे किया. इस पर निरहुआ कहते हैं कि हमारे यहां कहा जाता है कि किसी काम को 11 बार किया जाता है तो वह शुभ माना जाता है. फिर विलेन निरहुआ को हिरोइन को चुम्मा लेने का चैलेंज देता है.

वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि निरहुआ हिरोइन को चुम्मा देने जाते हैं तो विलेन रोकता है. इस दौरान दोनों के बीच खूब दौड़ लगती है. निरहुआ विलेन को झकाते रहते हैं और हिरोइन को चुम्मा लेते रहते हैं. यह वीडियो क्लिप बहुत मजेदार है. इसी आपाधापी में हिरोइन को लेकर निरहुआ सिविंग पूल में गिर जाते हैं और अपना काम पूरा करते हैं.

भोजपुरी फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी के वीडियो क्लिप आप देख सकते हैं कि इसके बाद निरहुआ को पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है. पुलिस निरहुआ को जेल में डाल देती है. इसके बाद निरहुआ का दोस्त आता है और पुलिस से छोड़ देने की गुहार लगता है. आपको यह वीडियो क्लिप Wave - Bhojpuri Shorts के यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगा.

