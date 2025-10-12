पवन सिंह को ये किसकी 'नथुनिया पागल कईले बा'! पूरी खबर पढ़िए और सबकुछ जानिए

Bhojpuri News: भोजपुरी सिनेमा जगत में खूबसूरती की कोई कमी नहीं है, यहां कई खूबसूरत अभिनेत्रियां हैं, लेकिन जब बात क्यूटनेस और सादगी की आती है, तो बस एक ही नाम जहन में आता है. वह काजल राघवानी का नाम! पवन सिंह के साथ काजल राघवानी की जोड़ी खूब पसंद की जाती है. ऐसी ही एक ब्लॉकबस्टर है साल 2015 में रिलीज हुई 'हुकूमत' फिल्म. इस फिल्म का एक गाना 'नथुनिया पागल कईले बा' आज भी धमाल मचा रहा है.

इस गाने में पावर स्टार पवन सिंह हैं, जो काजल राघवानी की खूबसूरती खासकर उनकी नथ पर फिदा हो जाते हैं. काजल राघवानी इस गाने में इतनी खूबसूरत और दिलकश लग रही हैं कि उनके लाखों फैन्स पवन सिंह की तरह ही मंत्रमुग्ध हो गए हैं!

पवन सिंह और इंदु सोनाली ने इस प्यारे और रोमांटिक गाने को साथ गाया है. इसके दिल को छू लेने वाले बोल प्यारे लाल यादव ने लिखे हैं. गाने को अविनाश झा 'घुंघरू' ने कंपोज किया है. और इस गाने को अरविंद चौबे ने खूबसूरती से फिल्माया है, जिनकी बदौलत पवन सिंह और काजल की केमिस्ट्री वाकई दिलों को छू गई है. यह गाना वेव म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर 27 फरवरी, साल 2015 को अपलोड किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: खेसारी की 'चंदा' को देख चांद भी शरमाया! जब करवा चौथ पर दुल्हन सी सजीं

भोजपुरी फिल्म 'हुकूमत' सिर्फ एक गाने पर आधारित फिल्म नहीं है, बल्कि इसकी कहानी भी बेहद जबरदस्त है. यह एक गांव और उसके अत्याचारी जमींदार की कहानी है, जो गांव वालों पर अत्याचार करता है. जब गांव का एक नेक और बहादुर आदमी उसके अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाता है, तो जमींदार उसे मरवा देता है. फिर शहीद का बेटा अपने पिता की मौत का बदला लेने और गांव को न्याय दिलाने के लिए दुष्ट जमींदार से भिड़ जाता है.

यह भी पढ़ें: 'कबो ना बियहवा रचइती आहो राजा' गाने में पवन सिंह का विस्फोटक अंदाज!

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!