Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2958495
Zee Bihar JharkhandBhojpuri Cinema

पवन सिंह को ये किसकी 'नथुनिया पागल कईले बा'! पूरी खबर पढ़िए और सबकुछ जानिए

Kajal Raghwani News: काजल राघवानी भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है. चाहे खेसारी लाल यादव हों, पवन सिंह हों, या दिनेश लाल यादव 'निरहुआ', काजल ने हर बड़े सितारे के साथ ब्लॉकबस्टर हिट फिल्में दी हैं. 

Written By  Shailendra |Last Updated: Oct 12, 2025, 12:28 PM IST

Trending Photos

काजल राघवानी (Photo- वीडियो ग्रैब)
काजल राघवानी (Photo- वीडियो ग्रैब)

Bhojpuri News: भोजपुरी सिनेमा जगत में खूबसूरती की कोई कमी नहीं है, यहां कई खूबसूरत अभिनेत्रियां हैं, लेकिन जब बात क्यूटनेस और सादगी की आती है, तो बस एक ही नाम जहन में आता है. वह काजल राघवानी का नाम! पवन सिंह के साथ काजल राघवानी की जोड़ी खूब पसंद की जाती है. ऐसी ही एक ब्लॉकबस्टर है साल 2015 में रिलीज हुई 'हुकूमत' फिल्म. इस फिल्म का एक गाना 'नथुनिया पागल कईले बा' आज भी धमाल मचा रहा है.

इस गाने में पावर स्टार पवन सिंह हैं, जो काजल राघवानी की खूबसूरती खासकर उनकी नथ पर फिदा हो जाते हैं. काजल राघवानी इस गाने में इतनी खूबसूरत और दिलकश लग रही हैं कि उनके लाखों फैन्स पवन सिंह की तरह ही मंत्रमुग्ध हो गए हैं!

पवन सिंह और इंदु सोनाली ने इस प्यारे और रोमांटिक गाने को साथ गाया है. इसके दिल को छू लेने वाले बोल प्यारे लाल यादव ने लिखे हैं. गाने को अविनाश झा 'घुंघरू' ने कंपोज किया है. और इस गाने को अरविंद चौबे ने खूबसूरती से फिल्माया है, जिनकी बदौलत पवन सिंह और काजल की केमिस्ट्री वाकई दिलों को छू गई है. यह गाना वेव म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर 27 फरवरी, साल 2015 को अपलोड किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: खेसारी की 'चंदा' को देख चांद भी शरमाया! जब करवा चौथ पर दुल्हन सी सजीं

भोजपुरी फिल्म 'हुकूमत' सिर्फ एक गाने पर आधारित फिल्म नहीं है, बल्कि इसकी कहानी भी बेहद जबरदस्त है. यह एक गांव और उसके अत्याचारी जमींदार की कहानी है, जो गांव वालों पर अत्याचार करता है. जब गांव का एक नेक और बहादुर आदमी उसके अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाता है, तो जमींदार उसे मरवा देता है. फिर शहीद का बेटा अपने पिता की मौत का बदला लेने और गांव को न्याय दिलाने के लिए दुष्ट जमींदार से भिड़ जाता है. 

यह भी पढ़ें: 'कबो ना बियहवा रचइती आहो राजा' गाने में पवन सिंह का विस्फोटक अंदाज!

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bhojpuri news

Trending news

bihar chunav 2025
चुनाव से ठीक पहले तेजस्वी को बड़ा झटका, RJD विधायक विभादेवी और प्रकाश वीर का इस्तीफा
bihar chunav 2025
बांका में भिड़े JDU के 2 दिग्गज नेता, बेलहर विधायक ने सांसद के खिलाफ खोला मोर्चा
Siwan Crime
सीवान में मिट्टी खोदने पर सोना नहीं दारू निकलती है! भरोसा नहीं तो खुद देखिए
bihar chunav 2025
लखीसराय सीट पर BJP का क्या विपक्ष रोक पाएगा विजयी रथ? हैट्रिक से मच गया था हड़कंप!
bihar chunav 2025
Bihar Chunva 2025: बीजेपी ने की बिहार में नेताओं के 'कारपेट बोम्बिंग' की तैयारी
bihar chunav 2025
चिराग पासवान को 26, मांझी 8 और उपेंद्र कुशवाहा 6 सीटें मिलने की संभावना!
bihar chunav 2025
सीमांचल में ओवैसी की पार्टी बदल सकती है समीकरण, AIMIM से टिकट के लिए मची है मारामारी
Jamui Crime News
हिंदू शेरनी खुशबू की आपत्तिजनक तस्वीर वायरल, साइबर थाना में दिया आवेदन
bihar chunav 2025
'आज रात तेजस्वी यादव को नहीं आएगी नींद, हमने जो दवा दिया है वह 24 घंटे में...'
bihar chunav 2025
पहले चरण की सभी 121 सीटों के लिए EVM-वीवीपैट आवंटित, मतदान तक स्ट्रांग रूम मे रहेंगी