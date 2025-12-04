Advertisement
पवन सिंह से 17 साल छोटी हैं ईशा, जब खूब झूमे पावरस्टार, यहां है असली खबर

Pawan Singh and Isha Malviya: पवन सिंह के सिग्नेचर डांस मूव्स, ईशा की जवानी वाली एनर्जी के साथ मिलकर एक आम कुकिंग शो को फुल-ऑन एंटरटेनमेंट शो में बदल दिया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Written By  Shailendra |Last Updated: Dec 04, 2025, 10:02 AM IST

Bhojpuri News: भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने हाल ही में एक पॉपुलर कुकिंग शो में एक मजेदार और एनर्जेटिक परफॉर्मेंस से स्टेज पर आग लगा दी. ट्विस्ट? उन्होंने 17 साल छोटी ईशा मालवीय के साथ डांस किया और उनकी केमिस्ट्री ने तुरंत सबका ध्यान खींच लिया. फैंस इस बात पर बात करना बंद नहीं कर सके कि दोनों ने कितनी आसानी से एक-दूसरे के साथ सिंक किया, जिससे शो में एक जानदार वाइब आ गई.

पवन सिंह का सिग्नेचर डांस मूव्स
पवन सिंह के सिग्नेचर डांस मूव्स, ईशा की जवानी वाली एनर्जी के साथ मिलकर एक आम कुकिंग शो को फुल-ऑन एंटरटेनमेंट शो में बदल दिया. उनके चंचल ठुमकों ने स्टूडियो को उत्साह, हंसी और तालियों से गूंज दिया. परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त थी कि एक और सेलिब्रिटी गेस्ट एल्विश भी अपनी मुस्कान नहीं छिपा सके और पूरे दिल से इस पल का आनंद लेते दिखे.

पवन सिंह और ईशा मालवीय का वीडियो वायरल
यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें फैंस ने पवन सिंह के करिश्मा और ईशा मालवीय की उनकी एनर्जी से इतनी आसानी से मैच करने के लिए तारीफ की. दर्शकों ने मजेदार डायनामिक्स, डांस मूव्स की परफेक्ट टाइमिंग और कुकिंग शो में इससे मिली खुशी पर भी कमेंट किया, जो आमतौर पर रेसिपी के बारे में होता है.

यह भी पढ़ें: निरहुआ ने भरा आम्रपाली दुबे की मांग में सिंदूर, एक्ट्रेस बोलीं- 'सेनुरवा महान'

पवन सिंह की बेमिसाल स्टेज प्रेजेंस की याद
यह जानदार परफॉर्मेंस पवन सिंह की बेमिसाल स्टेज प्रेजेंस की याद दिलाती है और यह भी कि कैसे म्यूजिक, डांस और थोड़ी सी मस्ती किसी भी शो को एक यादगार एंटरटेनमेंट मोमेंट में बदल सकती है.

यह भी पढ़ें: त्रिशा कर मधु को क्यों सर्च कर रहे लोग? आखिर क्या है 100 MMS वीडियो का मामला?

