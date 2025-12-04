पवन सिंह से 17 साल छोटी हैं ईशा, जब खूब झूमे पावरस्टार, यहां है असली खबर

Bhojpuri News: भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने हाल ही में एक पॉपुलर कुकिंग शो में एक मजेदार और एनर्जेटिक परफॉर्मेंस से स्टेज पर आग लगा दी. ट्विस्ट? उन्होंने 17 साल छोटी ईशा मालवीय के साथ डांस किया और उनकी केमिस्ट्री ने तुरंत सबका ध्यान खींच लिया. फैंस इस बात पर बात करना बंद नहीं कर सके कि दोनों ने कितनी आसानी से एक-दूसरे के साथ सिंक किया, जिससे शो में एक जानदार वाइब आ गई.

पवन सिंह का सिग्नेचर डांस मूव्स

पवन सिंह के सिग्नेचर डांस मूव्स, ईशा की जवानी वाली एनर्जी के साथ मिलकर एक आम कुकिंग शो को फुल-ऑन एंटरटेनमेंट शो में बदल दिया. उनके चंचल ठुमकों ने स्टूडियो को उत्साह, हंसी और तालियों से गूंज दिया. परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त थी कि एक और सेलिब्रिटी गेस्ट एल्विश भी अपनी मुस्कान नहीं छिपा सके और पूरे दिल से इस पल का आनंद लेते दिखे.

पवन सिंह और ईशा मालवीय का वीडियो वायरल

यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें फैंस ने पवन सिंह के करिश्मा और ईशा मालवीय की उनकी एनर्जी से इतनी आसानी से मैच करने के लिए तारीफ की. दर्शकों ने मजेदार डायनामिक्स, डांस मूव्स की परफेक्ट टाइमिंग और कुकिंग शो में इससे मिली खुशी पर भी कमेंट किया, जो आमतौर पर रेसिपी के बारे में होता है.

पवन सिंह की बेमिसाल स्टेज प्रेजेंस की याद

यह जानदार परफॉर्मेंस पवन सिंह की बेमिसाल स्टेज प्रेजेंस की याद दिलाती है और यह भी कि कैसे म्यूजिक, डांस और थोड़ी सी मस्ती किसी भी शो को एक यादगार एंटरटेनमेंट मोमेंट में बदल सकती है.

