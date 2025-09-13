'पवन जी, आई लव यूं...', भोजपुरी पावरस्टार पवन सिंह ने जानिए क्या दिया रिप्लाई

Bhojpuri News: भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह इन दिनों एक रियलिटी शो में अपनी पहचान बना रहे हैं. शुरुआत में वह थोड़े शांत नजर आ रहे थे, लेकिन अब वह जमकर खेल रहे हैं. शो में उनकी हर हरकत, चाहे वह उनकी मस्ती हो या उनका गुस्सा, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. मगर, एक चीज है जिसने सबका ध्यान खींचा है और वो है पवन सिंह की और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आकृति नेगी की कमाल की जोड़ी. जो सभी को बहुत पसंद आ रही है.

पवन सिंह ने जब 'आई लव यू' सुना, तो उन्होंने कहा कि शुक्रिया बेटा

शो के शुरुआती दिनों में ही पवन सिंह की मुलाकात आकृति नेगी से हुई थी. दोनों के बीच की बातचीत लोगों को खूब पसंद आई. एक एपिसोड में तो पवन ने मजाक-मजाक में आकृति को अपनी अगली भोजपुरी फिल्म का ऑफर भी दे दिया था.

वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल

सोशल मीडिया पर हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आकृति नेगी एक टास्क पूरा करने के बाद खुशी से नाचते हुए पवन सिंह को पवन जी, आई लव यू कहती नजर आ रही हैं. इस पर पवन सिंह का जवाब और भी मजेदार था. उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि बहुत-बहुत शुक्रिया बेटा, आई लव यूं.

Add Zee News as a Preferred Source

​यह भी पढ़ें: Rise And Fall में पवन सिंह को मिली इतनी फीस,उतने में बनी जाएंगी 27 भोजपुरी फिल्में!

इंटरनेट पर ये जोड़ी क्यों वायरल हो रही है?

पवन सिंह के उन्हें बेटा कहने का लोग ट्रोल कर रहे हैं. कुछ यूजर्स ने लिखा कि लगता है मुझे नई भाभी मिल गई है, तो कुछ ने इस जोड़ी को शानदार बताया. दरअसल, ये सब मजक में हो रहा है, क्योंकि लोगों को दोनों की केमिस्ट्री और आपसी सम्मान पसंद आ रहा है. ये वीडियो उनके बीच के आपसी सम्मान और गहरी दोस्ती को दर्शाता है.

यह भी पढ़ें: 'आपके साथ खड़ी हूं...', पवन सिंह की पत्नी के बदल गए सुर! कुछ दिन पहले बोली थीं ये बात

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!