'पवन जी, आई लव यूं...', भोजपुरी पावरस्टार पवन सिंह ने जानिए क्या दिया रिप्लाई
'पवन जी, आई लव यूं...', भोजपुरी पावरस्टार पवन सिंह ने जानिए क्या दिया रिप्लाई

Rise and Fall: दर्शक पवन सिंह और आकृति नेगी को एक साथ देखने के लिए उत्सुक रहते हैं. उनकी जोड़ी शो की सबसे चर्चित जोड़ियों में से एक बन गई है. यह देखना दिलचस्प होगा कि उनकी यह दोस्ती शो में कहां तक जाती है और क्या वे अंत तक एक-दूसरे का साथ निभाते हैं.

Written By  Shailendra |Last Updated: Sep 13, 2025, 02:18 PM IST

पवन सिंह और आकृति नेगी की तस्वीरें (File Photo)
पवन सिंह और आकृति नेगी की तस्वीरें (File Photo)

Bhojpuri News: भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह इन दिनों एक रियलिटी शो में अपनी पहचान बना रहे हैं. शुरुआत में वह थोड़े शांत नजर आ रहे थे, लेकिन अब वह जमकर खेल रहे हैं. शो में उनकी हर हरकत, चाहे वह उनकी मस्ती हो या उनका गुस्सा, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. मगर, एक चीज है जिसने सबका ध्यान खींचा है और वो है पवन सिंह की और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आकृति नेगी की कमाल की जोड़ी. जो सभी को बहुत पसंद आ रही है.

पवन सिंह ने जब 'आई लव यू' सुना, तो उन्होंने कहा कि शुक्रिया बेटा
शो के शुरुआती दिनों में ही पवन सिंह की मुलाकात आकृति नेगी से हुई थी. दोनों के बीच की बातचीत लोगों को खूब पसंद आई. एक एपिसोड में तो पवन ने मजाक-मजाक में आकृति को अपनी अगली भोजपुरी फिल्म का ऑफर भी दे दिया था.

वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल
सोशल मीडिया पर हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आकृति नेगी एक टास्क पूरा करने के बाद खुशी से नाचते हुए पवन सिंह को पवन जी, आई लव यू कहती नजर आ रही हैं. इस पर पवन सिंह का जवाब और भी मजेदार था. उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि बहुत-बहुत शुक्रिया बेटा, आई लव यूं.

इंटरनेट पर ये जोड़ी क्यों वायरल हो रही है?
पवन सिंह के उन्हें बेटा कहने का लोग ट्रोल कर रहे हैं. कुछ यूजर्स ने लिखा कि लगता है मुझे नई भाभी मिल गई है, तो कुछ ने इस जोड़ी को शानदार बताया. दरअसल, ये सब मजक में हो रहा है, क्योंकि लोगों को दोनों की केमिस्ट्री और आपसी सम्मान पसंद आ रहा है. ये वीडियो उनके बीच के आपसी सम्मान और गहरी दोस्ती को दर्शाता है.

Bhojpuri news

Trending news

Bhojpuri news
