भोजपुरी सुपरस्टार का विवादों से गहरा नाता, जानिए पवन सिंह की अनकही कहानी

Pawan Singh Controversies: भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह को उनके जबरदस्त गानों और एक्शन फिल्मों के लिए जाना जाता है, लेकिन उनका जीवन कई बड़े विवादों से घिरा रहा है.

 

Written By  Shailendra |Last Updated: Dec 15, 2025, 10:06 AM IST

भोजपुरी सुपरस्पटार वन सिंह (File Photo)
Pawan Singh Controversy: भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के सबसे बड़े नामों में से एक पवन सिंह को न केवल उनके सुपरहिट गानों और फिल्मों के लिए जाना जाता है, बल्कि उनका नाम अक्सर गंभीर विवादों के साथ भी जुड़ा रहा है. इन विवादों के बावजूद पवन सिंह की फैन फॉलोइंग में कोई कमी नहीं आई है और वह आज भी भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार बने हुए हैं. चलिए इस ऑर्टिकल में जानने की कोशिश करते हैं कि पवन सिंह का अब तक किन किन विवादों में नाम आया और क्या रहे वह विवाद?

पवन सिंह का पत्नियों से विवाद!
भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह के सबसे बड़े विवाद उनकी पत्नियों और सह कलाकारों के साथ उनके रिश्तों को लेकर रहे हैं. पवन सिंह की पहली शादी साल 2014 में नीलम सिंह से हुई थी. मगर, किसी कारणवश शादी के तुरंत बाद नीलम सिंह ने 8 मार्च 2015 को अपने घर पर आत्महत्या कर ली. इस मौत ने पवन सिंह को सवालों के घेरे में ला दिया था और इस पर लंबे समय तक विवाद बना रहा. इसके बाद साल 2018 में पवन सिंह ने ज्योति सिंह से दूसरी शादी की. हालांकि, यह रिश्ता जल्द ही विवादों के घेरे में आ गया. साल 2022 में पवन सिंह ने आरा कोर्ट में तलाक की अर्जी दे दी. ज्योति सिंह ने पवन सिंह पर मानसिक प्रताड़ना, गर्भपात का दबाव बनाने जैसे बेहद गंभीर आरोप लगाए. ज्योति सिंह ने एफआईआर भी दर्ज कराई और कई मौकों पर सार्वजनिक रूप से अपना दर्द बयां किया.

एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के साथ विवाद
पवन सिंह और एक्ट्रेस अक्षरा सिंह की जोड़ी एक समय भोजपुरी सिनेमा की सबसे सफल जोड़ी थी. मगर, पवन सिंह की ज्योति सिंह से शादी के बाद दोनों का रिश्ता बुरी तरह खत्म हो गया. अक्षरा सिंह ने पवन सिंह पर धमकी देने, मारपीट करने और इंडस्ट्री से बाहर निकलवाने की कोशिश करने जैसे संगीन आरोप लगाए थे.

पवन सिंह पर को स्टार्स के साथ गलत व्यवहार का आरोप
भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह पर उनकी कुछ सह कलाकारों ने भी गलत व्यवहार के आरोप लगाए हैं. दरअसल, एक इवेंट के दौरान पवन सिंह का हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव की कमर पर हाथ फेरते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था. अंजलि ने लाइव आकर उन पर बैड टच का आरोप लगाया, जिसके बाद काफी हंगामा हुआ और पवन सिंह को बाद में माफी भी मांगनी पड़ी थी.

सियासी विवाद भी पवन सिंह का रहा
बीजेपी ने पवन सिंह को साल 2024 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया था. हालांकि, पवन सिंह बंगाली महिलाओं गाए गानों की वजह से विवादों में आ गए, आलोचना बढ़ने के बाद पवन सिंह को 24 घंटे के अंदर ही ट्वीट करके यह घोषणा करनी पड़ी कि वह किसी कारणवश यह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, जिसके बाद टिकट वापस ले लिया गया था.

खेसारी लाल यादव से विवाद
भोजपुरी सिनेमा के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और पावर स्टार पवन सिंह के बीच विवाद रहता है. अभी हाल में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान दोनों स्टार ने एक दूसरे पर जमकर हमला बोला. हालांकि, पवन सिंह और खेसारी के बीच विवाद बहुत पुराना है. यह दोनों एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते रहते हैं.

पवन सिंह पर धोखाधड़ी का केस
भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह पर एक फिल्म बनाने के नाम पर वाराणसी के एक व्यवसायी से 1.25 करोड़ रुपए की ठगी करने का भी आरोप लगा है. कोर्ट ने इस मामले में पवन सिंह समेत 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था.

लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी का मामला
हाल ही में पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से जान से मारने की धमकी मिली थी. यह धमकी भोजपुरी सुपरस्टार को 'बिग बॉस 19' के ग्रैंड फिनाले में सलमान खान के साथ स्टेज शेयर न करने को लेकर दी गई थी. इस मामले में पवन सिंह के मैनेजर ने एफआईआर दर्ज कराई. हालांकि, बाद में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े गैंगस्टर हरि बॉक्सर ने एक ऑडियो जारी कर कहा कि पवन सिंह को कोई धमकी नहीं दी है. पवन सिंह शायद सुरक्षा लेने के मकसद से ऐसा दावा कर रहे हैं.

