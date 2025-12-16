Advertisement
'आप हैं मेरे बेस्ट भाई...', बाहुबली नेता धनंजय सिंह से मिले पवन सिंह और लिखा ये पोस्ट

Pawan Singh News: पवन सिंह जौनपुर के बाहुबली नेता धनंजय सिंह के साथ लखनऊ में मुलाकात की. इस मुलाकात की तस्वीरें पावर स्टार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की. दोनों की इस मुलाकात ने भोजपुरी इंडस्ट्री में हलचल पैदा कर दी है.

Dec 16, 2025

बाहुबली नेता धंनजय सिंह से मिले पवन सिंह (@singhpawan999)
Pawan Singh Meet Dhananjay Singh: भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अपनी आने वाली फिल्म 'दानवीर' की शूटिंग कर रहे हैं. इस बीच 15 दिसंबर, 2025 दिन सोमवार को भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने बाहुबली नेता धनंजय सिंह (Pawan Singh met with Dhananjay Singh) से मुलाकात की. यह मुलाकात धनंजय सिंह के घर पर हुई है. अब पवन सिंह की धनंजय सिंह के साथ इस मुलाकात ने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी है.

लखनऊ में मिले धनंजय सिंह से पवन सिंह
दरअसल, पवन सिंह एक नए फिल्म प्रोजेक्ट के लिए आशीर्वाद लेने लखनऊ में धनंजय सिंह से मुलाकात किया. जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया. भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर पेज पर धनंजय सिंह के साथ मुलाकात की तस्वीरों को पोस्ट किया और लिखा कि आंखों में ‘शराफत’ चाल में ‘नजाकत’, दिल में ‘सच्चाई’ और चहेरे पे ‘सफाई’, तब ही तो आप हैं मेरे बेस्ट ‘भाई’. पवन सिंह ने अपने पोस्ट में आगे लिखा कि नई फिल्म के शुरुआत पे भैया-भाभी के आवास पे ढेर सारा आशीर्वाद मिला.

पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की तस्वीरें
भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह (Bhojpuri Cinema Superstar Pawan Singh) ने धनंजय सिंह के साथ मुलाकात की जो तस्वीरें पोस्ट की, उसमें वह उनके पूरे परिवार के साथ नजर आ रहे हैं. तस्वीर में पवन सिंह और धनंजय सिंह नजर आ रहे हैं, जिसमें धनंजय सिंह भोजपुरी सुपरस्टार को आशीर्वाद देते नजर आ रहे हैं. वहीं, दूसरी तस्वीर में पवन सिंह और धनंजय सिंह के साथ एक और शख्स दिखाई दे रहा हैं. जबकि, तीसरी तस्वीर में पवन सिंह धनंजय सिंह के पूरे परिवार के साथ दिख रहे हैं.

यह भी पढ़ें: अब 'दानवीर' बनेंगे पवन सिंह, फिल्म की शूटिंग शुरू, समर सिंह भी आएंगे नजर

भोजपुरी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं पवन सिंह
बता दें कि पवन सिंह अपनी नई फिल्म 'दानवीर' की शूटिंग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कर रहे हैं. इस फिल्म में पवन सिंह के साथ भोजपुरी सिनेमा के देसी स्टार समर सिंह ने भी नजर आएंगे. लखनऊ की कई ऐतिहासिक जगहों पर फिल्माई जा रही है. भोजपुरी फिल्म 'दानवीर' का प्रोडक्शन YC प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड और मरफा म्यूजिक के बैनर तले हो रहा है.

यह भी पढ़ें: 'रहब शहरिया में...', पलक क्वीन का नया गाना रिलीज, खुशी कक्कर की आवाज ने जीता दिल

