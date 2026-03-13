'मेहर हो तो...', पवन सिंह के नए गाने 'करब ना गुलामी' में दिखी पति-पत्नी की नोंक-झोंक

Pawan Singh New Song: भोजपुरी सिनेमा के बेताज बादशाह पवन सिंह एक बार फिर अपने नए अंदाज से फैंस के दिलों पर राज कर रहे हैं. सुरों के राजा पवन सिंह का नया रोमांटिक गाना 'करब ना गुलामी' रिलीज हुआ है.
Pawan Singh New Song Karab Na Gulami: पवन सिंह को यूं ही नहीं भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री का पावर स्टार कहा जाता है. वह इसको साबित भी करते रहते हैं कि भोजपुरी का पावर स्टार पवन सिंह ही है. अब इसी म्यूजिक वीडियो को ले लीजिए, रिलीज हुआ नहीं की फैन्स के दिलों पर राज करने लगा. अब आपके मान में ख्याल आ रहा होगा कि आखिर कौन सा नया गाना पवन सिंह ने रिलीज कर दिया, जो अभी तक हमने सुना नहीं. चलिए आपको बिना देर किए भोजपुरी सुपरस्टार के इस नए गाने के बारे में सबकुछ बताते हैं.
सुरों के राजा पवन सिंह का नया रोमांटिक गाना 'करब ना गुलामी' रिलीज हुआ है, जिसकी हम बात कर रहे हैं. इस म्यूजिक वीडियो में पवन सिंह एक सख्त, लेकिन रोमांटिक पति के किरदार में नजर आ रहे हैं, जो अपनी पत्नी को मर्यादा और अनुशासन की हिदायत देते दिखते हैं. पावर स्टार के इस गाने का थीम बहुत ही प्यार और दिलचस्प है. 'करब ना गुलामी' में वह अपनी पत्नी को समझा रहे हैं कि घर में उनकी बात सही है.
वहीं, 'करब ना गुलामी' म्यूजिक वीडियो में एक्ट्रेस संजना सिंह नजर आ रही हैं, जो पवन सिंह के साथ शानदार जोड़ी बना रही हैं. इस म्यूजिक वीडियो में एक्ट्रेस संजना सिंह ने एक ऐसी पत्नी का रोल निभाया है जो पति की सख्ती का जवाब अपनी डिमांड्स से देती हैं.
इस गाने को पवन सिंह ने शिल्पी राज के साथ मिलकर गाया है. यह गाना सिर्फ विजुअली ही शानदार नहीं है, बल्कि सुनने में भी उतना ही अच्छा है. 'करब ना गुलामी' गाने को शुभम सिग्रीवाल ने लिखा है. जबकि, संगीत से सरगम आकाश ने सजाया है. 'करब ना गुलामी' म्यूजिक वीडियो को JP Star Pictures Bhojpuri के यूट्यूब चैनल पर 13 मार्च, 2026 को अपलोड किया गया है.
