Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3139821
Zee Bihar JharkhandBhojpuri Cinema

'मेहर हो तो...', पवन सिंह के नए गाने 'करब ना गुलामी' में दिखी पति-पत्नी की नोंक-झोंक

Pawan Singh New Song: भोजपुरी सिनेमा के बेताज बादशाह पवन सिंह एक बार फिर अपने नए अंदाज से फैंस के दिलों पर राज कर रहे हैं. सुरों के राजा पवन सिंह का नया रोमांटिक गाना 'करब ना गुलामी' रिलीज हुआ है.

Written By  Shailendra |Last Updated: Mar 13, 2026, 07:11 PM IST

Trending Photos

पवन सिंह के नए गाने 'करब ना गुलामी' में दिखी पति-पत्नी की नोंक-झोंक (Photo- वीडियो ग्रैब)
पवन सिंह के नए गाने 'करब ना गुलामी' में दिखी पति-पत्नी की नोंक-झोंक (Photo- वीडियो ग्रैब)

Pawan Singh New Song Karab Na Gulami: पवन सिंह को यूं ही नहीं भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री का पावर स्टार कहा जाता है. वह इसको साबित भी करते रहते हैं कि भोजपुरी का पावर स्टार पवन सिंह ही है. अब इसी म्यूजिक वीडियो को ले लीजिए, रिलीज हुआ नहीं की फैन्स के दिलों पर राज करने लगा. अब आपके मान में ख्याल आ रहा होगा कि आखिर कौन सा नया गाना पवन सिंह ने रिलीज कर दिया, जो अभी तक हमने सुना नहीं. चलिए आपको बिना देर किए भोजपुरी सुपरस्टार के इस नए गाने के बारे में सबकुछ बताते हैं.

सुरों के राजा पवन सिंह का नया रोमांटिक गाना 'करब ना गुलामी' रिलीज हुआ है, जिसकी हम बात कर रहे हैं. इस म्यूजिक वीडियो में पवन सिंह एक सख्त, लेकिन रोमांटिक पति के किरदार में नजर आ रहे हैं, जो अपनी पत्नी को मर्यादा और अनुशासन की हिदायत देते दिखते हैं. पावर स्टार के इस गाने का थीम बहुत ही प्यार और दिलचस्प है. 'करब ना गुलामी' में वह अपनी पत्नी को समझा रहे हैं कि घर में उनकी बात सही है.

वहीं, 'करब ना गुलामी' म्यूजिक वीडियो में एक्ट्रेस संजना सिंह नजर आ रही हैं, जो पवन सिंह के साथ शानदार जोड़ी बना रही हैं. इस म्यूजिक वीडियो में एक्ट्रेस संजना सिंह ने एक ऐसी पत्नी का रोल निभाया है जो पति की सख्ती का जवाब अपनी डिमांड्स से देती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

इस गाने को पवन सिंह ने शिल्पी राज के साथ मिलकर गाया है. यह गाना सिर्फ विजुअली ही शानदार नहीं है, बल्कि सुनने में भी उतना ही अच्छा है. 'करब ना गुलामी' गाने को शुभम सिग्रीवाल ने लिखा है. जबकि, संगीत से सरगम आकाश ने सजाया है. 'करब ना गुलामी' म्यूजिक वीडियो को JP Star Pictures Bhojpuri के यूट्यूब चैनल पर 13 मार्च, 2026 को अपलोड किया गया है.

यह भी पढ़ें: सिर्फ अक्षरा सिंह ही नहीं, दूसरी लड़कियों से भी लड़ते थे पवन सिंह: मोनालिसा

TAGS

Bhojpuri CinemaPawan SinghKarab Na GulamiBhojpuri news

Trending news

Bhojpuri Cinema
'मेहर हो तो...', पवन सिंह के नए गाने 'करब ना गुलामी' में दिखी पति-पत्नी की नोंक-झोंक
Rajya Sabha Election 2026
क्या तेजस्वी का 'सवर्ण कार्ड' और ओवैसी की 'घेराबंदी' एनडीए के लिए बनेगी अबूझ पहेली?
CM Hemant Soren
636 पेट्रोलिंग कार, 849 बाइक के साथ पुलिस मुस्तैद, CM ने किया 12 थानों का शिलान्यास
Phulwari Sharif
मां के मुंह में पिस्टल डाल दाग दी गोली, पटना में संपत्ति के लालच में कसाई बना बेटा
PM Kisan Samman Nidhi
बिहार के किसानों को मिली पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त, खिले चेहरे
Patna High Court
कूड़ा जलाया या शोर मचाया, तो अब सीधे पटना हाईकोर्ट की रडार पर होंगे आप
Bihar News
रसोई गैस की समस्या से हैं परेशान, अब एक कॉल पर होगा समाधान, जारी हुआ हेल्पलाइन नंबर
Saran News
सारण की संदिग्ध मौतों के पीछे का क्या है सच? फॉरेंसिक रिपोर्ट का सभी को इंतजार
LPG Cylinder
डिप्टी CM सम्राट चौधरी के कार्यालय से नहीं हो रही गैस सिलेंडर की बुकिंग:शैलेंद्र ओझा
​​Begusarai News
मोनी ने मधुबनी आर्ट में रचा इतिहास: कैनवास पेंटिंग से देशभर के कलाकारों को छोड़ा पीछे