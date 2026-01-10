Advertisement
'पवन सिंह ने साबित कर दिया कि...', जब पावरस्टार लेकर आए 'सलवरवा लाले हो लाल', तो ये बोले फैन्स

Pawan Singh New Song Salwarwa Lale Ho Lal: भोजपुरी सिंगर पवन सिंह और शिल्पी राज का गया हुआ गाना 'सलवरवा लाले हो लाल' रिलीज हो गया है. इस गाने के वीडियो में पवन सिंह के साथ एक्ट्रेस चांदनी ने काम किया है.

Written By  Shailendra |Last Updated: Jan 10, 2026, 07:24 PM IST

पवन सिंह का नया गाना (Photo- वीडियो ग्रैब)
Bhojpuri Song 2026: पवन सिंह को यूं ही भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री का पावरस्टार नहीं कहा जाता है, वह ऐसा काम ही करते हैं कि उनका स्टारडम की खुद बोलता है और ये खिताब पवन सिंह के नाम पर जचता है. हां, भाई हम एकदम सही कह रहे हैं, क्योंकि इस बार पवन सिंह का ऐसा गाना रिलीज हुआ है कि यूट्यूब क्या, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर गर्दा उड़ा रहा है. गाने के बाले ही इतने शानदार हैं. चलिए बिना वक्त लगाए इस गाने के बारे में सबकुछ जान लेते हैं.

दरअसल, भोजपुरी सिनेमा जगत के पावरस्टार पवन सिंह का एक नया गाना 'सलवरवा लाले हो लाल' यूट्यूब पर रिलीज हुआ है. इस गाने के बोल इतने प्यारे हैं कि उनके फैन्स जमकर तारीफ कर रहे हैं. 'सलवरवा लाले हो लाल' सुनने के बाद यह आपकी जुबान पर भी शायद चढ़ जाए. वहीं, इस गाने को लेकर फैन्स अपना रिएक्शन भी खूब दे रहे हैं. चलिए रिएक्शन जानने से पहले ये जानते हैं कि ये म्यूजिक वीडियो कैसा है?

'सलवरवा लाले हो लाल' पवन सिंह ने शिल्पी राज के साथ मिलकर गाया है. वहीं, वीडियो में पवन सिंह के साथ एक्ट्रेस चांदनी सिंह नजर आ रही हैं. पवन सिंह और चांदनी सिंह की जोड़ी बहुत ही प्यारी लग रही है. इस जोड़ी को देखने के बाद हर किसी के मन को सुकून जरूर मिलता होगा, क्योंकि पवन सिंह और चांदनी सिंह 'सलवरवा लाले हो लाल' में छा गए हैं.

इस गाने को विजय चौहान (Vijay Chauhan) ने लिखा है. जबकि, म्यूजिक प्रियांशु सिंह (Priyanshu Singh) ने दिया है. 'सलवरवा लाले हो लाल' गाना Sur Music के यूट्यूब चैनल पर 9 जनवरी, 2026 को अपलोड किया गया है. चलिए अब जान लेते हैं कि फैन्स का क्या कहना है इस गाने के बारे में और वह क्या रिएक्शन दे रहे हैं. एक फैन ने लिखा कि पवन सिंह ने साबित कर दिया, सच में उनके जैसा बनने में दूसरा जनम लेना पड़ेगा. कौन-कौन सहमत है. वहीं, एक और फैन ने लिखा कि ये जलवा पॉवर स्टार का भाई तांडव तो मचना ही था. इसी तरह लगातार फैन्स के रिएक्शन गाने पर आ रहे हैं.

