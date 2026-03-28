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'ये गाना नहीं...सीधा रिकॉर्ड तोड़ने वाला तूफान है', 'टच बडी' से छा गए पवन सिंह

Pawan Singh New Song Touch Buddy: भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह ने फैन्स को शनिवार को बड़ा तोहफा दिया. फिल्म 'Dacoit: A Love Story' का नया गाना 'Touch Buddy' एक भव्य कार्यक्रम में लॉन्च किया गया है.

Written By  Shailendra |Last Updated: Mar 28, 2026, 08:54 PM IST

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'टच बडी' से छा गए पवन सिंह (Photo- वीडियो ग्रैब)
'टच बडी' से छा गए पवन सिंह (Photo- वीडियो ग्रैब)

Pawan Singh New Song Touch Buddy Release: भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह और साउथ के एक्शन हीरो अदीवी शेष ने मिलकर मनोरंजन जगत में हलचल मचा दी है. शनिवार को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में फिल्म 'Dacoit: A Love Story' का नया गाना 'Touch Buddy' एक भव्य कार्यक्रम में लॉन्च किया गया है. मंच पर पवन सिंह के साथ साउथ के सुपरस्टार अदिवि शेष और अपनी जादुई आवाज के लिए मशहूर जोनिता गांधी भी मौजूद रहीं.

पवन सिंह और बॉलीवुड की मशहूर सिंगर जोनिता गांधी की जुगलबंदी ने गाने में चार चांद लगा दिए हैं. 'Touch buddy' एक मजेदार, जोशीला और अलग-अलग संस्कृतियों का मेल दिखाने वाला म्यूजिकल गाना है.

पवन सिंह (Pawan Singh) ने जोनिता गांधी (Jonita Gandhi) के साथ 'टचबडी' 'Touch buddy' गाने को आवाज दी है. इस गाने को वायु श्रीवास्तव (Vayu Shrivastav) ने लिखा है. जबकि, संगीत भीम्स सेसिरोलियो (Bheems Ceciroleo) ने दिया है. यह गाना 28 मार्च, 2026 को Sony Music India के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया है.

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साउथ सुपरस्टार की अदीवी सेष की अपकमिंग फिल्म 'डकैत: एक प्रेम कथा' ('Dacoit: A Love Story') 10 अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इस फिल्म में अदीवी शेष, मृणाल ठाकुर, अनुराग कश्यप, प्रकाश राज, सुनील, अतुल कुलकर्णी, जैन मैरी खान, कामाक्षी भास्करला अहम किरदार में हैं.

यह भी पढ़ें: भोजपुरी से बॉलीवुड और अब साउथ: पवन सिंह का 'पावर' देख दुनिया दंग, अब करेंगे धमाका!

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