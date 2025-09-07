Rise And Fall: जहां पवन सिंह हो, वहां की चर्चा ना हो ये हो नहीं सकता! अब आकृति नेगी को दिया ये ऑफर
Rise And Fall: जहां पवन सिंह हो, वहां की चर्चा ना हो ये हो नहीं सकता! अब आकृति नेगी को दिया ये ऑफर

Pawan Singh News: पवन सिंह एक बार फिर से चर्चा में हैं, इसकी वजह है कि उन्होंने एक नई एक्ट्रेस को फिल्म का ऑफर किया है. भोजपुरी सुपरस्टार ने आकृति नेगी से कहा कि उन्हें ब्रेक देंगे.

Written By  Shailendra |Last Updated: Sep 07, 2025, 11:08 AM IST

Bhojpuri Superstar Pawan: भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह हरियाणवी अदाकारा अंजलि राघव को गलत तरीके से छूने के बाद पवन सुर्खियों में हैं. पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर माफी भी मांग ली थी. अंजलि राघव ने कहा कि वह इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहतीं. यहां ध्यान दे कि यह घटना हाल में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुए एक कार्यक्रम में घटी थी. खैर, हम बात करेंगे इस ऑर्टिकल में पवन सिंह फिर क्यों चर्चा में हैं. 

'राइज एंड फॉल' में शामिल हैं पवन सिंह
दरअसल, पवन सिंह अमेजन एमएक्स प्लेयर की नई रियलिटी सीरीज 'राइज एंड फॉल' में शामिल हैं. पहले एपिसोड में सभी प्रतियोगियों का एक-दूसरे से परिचय कराया गया. बातचीत के दौरान पवन सिंह को आकृति नेगी से बात करते हुए देखा गया, जब वे सोफे पर बैठे थे. पवन सिंह ने आकृति से पूछा कि क्या उन्होंने अब तक कोई फिल्म की है. आकृति नेगी ने शो में खुद को एक डांसर और एक्ट्रेस बताया. इस दौरान उन्होंने कहा कि वह जल्द ही अपना बिजनेस शुरू करने वाली हैं.

आकृति नेगी को दिया फिल्म का ऑफर
इस बीच आकृति नेगी ने पवन को बताया कि उन्होंने अभी तक कोई फिल्म नहीं की है, क्योंकि उन्हें अभी मौका मिला है. फिर पवन सिंह ने कहा कि वह आकृति नेगी को किसी फिल्म में कास्ट करवाने में मदद करेंगे. उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने 250 से ज्यादा फिल्में की हैं, जिससे आकृति नेगी प्रभावित हुईं और उन्होंने उनकी उपलब्धियों के लिए तालिया बजाईं.

​यह भी पढ़ें:खेसारी की मौत, तो पवन सिंह के ICU में भर्ती होने की खबर हो चुकी है वायरल! जानिए कब

कौन हैं आकृति नेगी, जानिए
बता दें कि आकृति नेगी आकृति को रोडीज के 2024 संस्करण में अभिनय के लिए जाना जाता है. उन्होंने स्प्लिट्सविला 15 भी जीता है. वह एक डांसर और एक्ट्रेस हैं, जो जल्द ही अपना बिजनेस शुरू करने वाली हैं. ऐसा उन्होंने खुद बताया है.

यह भी पढ़ें: भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह जाएंगे जेल! वाराणसी में केस दर्ज, जानिए पूरा मामला

