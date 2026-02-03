'मैं टिकाऊ हूं, था और रहूंगा...', स्टेज पर सरेआम एक्ट्रेस को प्रपोज कर बैठे पवन सिंह!

Pawan Singh: भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह हमेशा सुर्खियों में रहते हैं. वह अपनी गायकी और अदाकारी के साथ-साथ अपनी विवादित निजी जिंदगी के लिए भी हमेशा चर्चा में बने रहते हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर पवन सिंह एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में भोजपुरी सुपरस्टार स्टेज पर सरेआम एक एक्ट्रेस को शादी का प्रपोजल देते नजर आ रहे हैं. अब भोजपुरी इंडस्ट्री में इस वीडियो को लेकर चर्चा होने लगी है.

दरअसल, सोशल मीडिया में जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें पवन सिंह एक अभिनेत्री के साथ मस्ती भरे अंदाज में नजर आ रहे हैं. स्टेज पर बातचीत के दौरान जब पवन सिंह ने एक्ट्रेस से उनकी शादी के बारे में पूछा, तो अभिनेत्री ने मजाकिया लहजे में जवाब दिया- 'अभी शादी नहीं हुई है, लड़का ढूंढ रही हूं' कोई सुंदर, सुशील, टिकाऊ, संस्कारी और कमाऊ लड़का हो तो बताओ.

एक्ट्रेस के इस सवाल पर पवन सिंह ने तुरंत खुद प्रपोज कर देते हैं. वह कहते हैं कि सामने ही तो खड़ा है, देख लीजिए. सांवला हूं, काला हूं, पर कमाऊ हूं. सुंदर भले न हूं, लेकिन संस्कार हैं. इस फैशन के जमाने में गारंटी तो नहीं पर वारंटी जरूर है. मैं टिकाऊ हूं, था और रहूंगा.

Add Zee News as a Preferred Source

इसके बाद एक्ट्रेस ने कहा कि आजकल के लड़के सुबह हाय और शाम को बाय कर देते हैं. इस पर पवन सिंह ने कहते हैं कि आजकल की लड़कियां भी कम नहीं हैं. कहती हैं कि मंदिर जा रही हूं, पर कहीं और चली जाती हैं. अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है, तो दोनों को ही वफादार रहना होगा.

बता दें कि पवन सिंह की पहली शादी नीलम सिंह से हुई थी. मगर, शादी के कुछ समय बाद ही उनकी पहली पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी. साल 2018 में भोजपुरी सुपरस्टार ने ज्योति सिंह से दूसरी शादी की. हालांकि, यह रिश्ता भी सफल नहीं रहा. ज्योति सिंह ने पवन सिंह पर घरेलू हिंसा और जबरन गर्भपात जैसे गंभीर आरोप लगाए और दोनों के तलाक का केस कोर्ट में चल रहा है.

यह भी पढ़ें: 'यह वीडियो डिलीट चाहिए कल तक', त्रिशा कर मधु को लेकर इंस्टाग्राम पर छिड़ी लड़ाई!