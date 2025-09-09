'एक घंटा जमकर गाली दूंगा', भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने ऐसा क्यों कहा?

Bhojpuri Cinema Superstar Pawan Singh: भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर बवाल मचाए हुए है. इस वीडियो में पवन सिंह कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी. पावरस्टार पवन सिंह को वीडियो में कहते सुना जा सकता है कि वह शो से निकलते ही घर पहुंचते ही एक घंटा जमकर गाली दूंगा. इसके आगे कहते हैं कि कहीं अगर शूटिंग पर पहुंच गया और पानी मांगा और चाय लेकर आया तो फिर तेरी....ऐसा बोलते हुए एक्टिंग भी करते हैं पवन सिंह.

दरअसल, पवन सिंह राइज एंड फॉल नाम के एक शो का हिस्सा हैं. वह अपने उसी स्वैग, आत्मविश्वास और जोश के साथ नजर आ रहे हैं. इनका ये वीडियो इसी शो का है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसी वीडियो में पवन सिंह गाली देने की बात कह रहे हैं.

राइज एंड फॉल शो में शामिल हैं ये कंटेस्टेंट्स

Add Zee News as a Preferred Source

अभिनेता अर्जुन बिजलानी, कुबरा सैत, अहाना कुमरा, नृत्यांगना धनश्री वर्मा, हास्य कलाकार कीकू शारदा, ट्रांस क्रिकेटर अनाया बांगर, व्लॉगर आरुष भोला और रियलिटी शो के प्रतियोगी अरबाज पटेल और आकृति नेगी शामिल हैं. वहीं, भोजपुरी अभिनेता और सिंगर पवन सिंह अमेज़न एमएक्स प्लेयर की नई रियलिटी सीरीज राइज एंड फॉल के 16 प्रतियोगियों में शामिल हैं.

​यह भी पढ़ें: जहां पवन सिंह हो, वहां की चर्चा ना हो ये हो नहीं सकता! अब आकृति नेगी को दिया ये ऑफर

राइज एंड फॉल शो को जानिए

'सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट' कॉन्सेप्ट पर आधारित एक नया रियलिटी शो अमेजन एमएक्स प्लेयर पर लॉन्च हो गया है. इस शो के कंटेस्टेंट्स की सूची टीवी स्टार्स, कॉमेडियन, एक्टर्स और प्रभावशाली लोगों के लिए पहले से ही चर्चा में है. इस शो की मुख्य भूमिका में अशनीर ग्रोवर हैं.

यह भी पढ़ें:Bhojpuri News: भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की मौत! जानिए क्या है सच

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!