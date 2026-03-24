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भोजपुरी से बॉलीवुड और अब साउथ: पवन सिंह का 'पावर' देख दुनिया दंग, 'डकैत' से करेंगे धमाका!

Bhojpuri News: साउथ के एक्टर अदीवी सेष की अपकमिंग फिल्म 'डकैत' के लिए पवन सिंह अपनी आवाज देंगे. इस गाने का टाइटल 'टचबडी' है, जो 28 मार्च, 2026 को धमाका करने के लिए तैयार है. हाल ही में जारी पोस्टर में पवन सिंह को भोजपुरी किंग के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया है.

Written By  Shailendra |Last Updated: Mar 24, 2026, 08:06 PM IST

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पवन सिंह का 'पावर' देख दुनिया दंग, 'डकैत' से करेंगे धमाका! (File Photo)
पवन सिंह का 'पावर' देख दुनिया दंग, 'डकैत' से करेंगे धमाका! (File Photo)

Pawan Singh: भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह अब किसी एक भाषा के दायरे में सिमटने को तैयार नहीं हैं! अपनी सिंगिंग से यूपी-बिहार को नचाने और बॉलीवुड फिल्म 'स्त्री 2' में 'आई नहीं' से पूरे देश को दीवाना बनाने के बाद अब साउथ इंडस्ट्री में पवन सिंह अपना परचम लहराने जा रहे हैं. जी हां, भाई एकदम सही और सोलह आने सच बात है. 

दरअसल, साउथ के एक्टर अदीवी सेष की अपकमिंग फिल्म 'डकैत' के लिए पवन सिंह अपनी आवाज देंगे. इस गाने का टाइटल 'टचबडी' है, जो 28 मार्च, 2026 को धमाका करने के लिए तैयार है. दिलचस्प बात यह है कि इस गाने में पवन सिंह के साथ जोनिता गांधी की जुगलबंदी सुनने को मिलेगी.

ध्यान दीजिएगा कि हाल ही में जारी पोस्टर में पवन सिंह को भोजपुरी किंग के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया है. फिल्म 'डकैत: एक प्रेम कथा' 10 अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. फैंस के बीच इस कोलैबोरेशन को लेकर जबरदस्त क्रेज है, क्योंकि यह पहली बार होगा जब पवन सिंह का देसी स्वैग साउथ के म्यूजिक के साथ घुलेगा और धमाका होगा.

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यह भी पढ़ें: बिहार के CM पद के लिए तुक्केबाजी में अगला नाम पवन सिंह का, अचानक होने लगी चर्चा?

क्यों कहलाते हैं भोजपुरी किंग?
पवन सिंह को भोजपुरी किंग का टैग यूं ही नहीं मिला है. इंडस्ट्री में वह पावर स्टार के नाम से जाने जाते है. पवन सिंग के गाने रिलीज होते ही तहलका मचा देते हैं. हाल ही में बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर फिल्म 'स्त्री 2' का गाना 'आई नहीं' गाकर पवन सिंह साबित कर दिया था कि उनकी आवाज का जादू हर भाषा के दर्शकों पर चलता है.

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