'धमकी नहीं, सीधा AK-47 से मारेंगे', पवन सिंह को धमकी देने के आरोपों पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ऑडियो क्लिप वायरल

Pawan Singh News: लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने भोजपुरी सिंगर पवन सिंह को धमकी देने से इनकार किया है, जिन्होंने दावा किया था कि बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के साथ स्टेज शेयर करने पर उन्हें धमकियां मिली हैं.
Trending Photos
Pawan Singh: भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के पावरस्टार पवन सिंह के इस दावे को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने खारिज कर दिया है कि उन्हें बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के साथ स्टेज शेयर करने पर जान से मारने की धमकियां मिली हैं. सोशल मीडिया पर चली खबरें के अनुसार, गैंगस्टर हरि बॉक्सर के एक ऑडियो क्लिप में यह दावा किया गया है कि पवन सिंह ने बिना किसी धमकी के ही पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ऑडियो क्लिप में बॉक्सर ने पवन सिंह पर बुनियाद आरोप लगाने का दावा किया है. उसने दावा किया कि उन्होंने सुरक्षा कवर पाने के लिए यह मुद्दा उठाया होगा. ध्यान दें कि भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने इंस्टाग्राम पर बिग बॉस 19 के फिनाले में खान के साथ अपने परफॉर्मेंस की घोषणा के बाद धमकी मिलने का दावा किया था.
'कोई धमकी नहीं, सिर्फ सीधा हमला'
हरि बॉक्सर ने ऑडियो में यह भी कहा कि सलमान खान से जुड़े किसी भी व्यक्ति को धमकी नहीं दी जाएगी, बल्कि सीधे हमला किया जाएगा. इसने कहा कि अगर कोई सलमान खान के साथ काम करता है, तो हम उन्हें धमकी नहीं देंगे, बल्कि AK-47 की गोलियों से मार देंगे.
यह भी पढ़ें: क्या खेसारी लाल यादव ने चुरा लिया पवन सिंह का गाना? भोजपुरी इंडस्ट्री में मचा बवाल
पवन सिंह ने दर्ज कराया केस
पवन सिंह ने मुंबई पुलिस में 2 शिकायतें दर्ज कराई हैं और अपने लिए सुरक्षा की मांग की है. उनके सहयोगियों और टीम के कुछ सदस्यों को भी धमकी भरे मैसेज मिले हैं, जिनका पता बिहार और मुंबई से चला है.
यह भी पढ़ें:बवाल मचाने आ गया! खेसारी लाल यादव के 'लहंगा में मीटर 2' का Motion Poster आउट