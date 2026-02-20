'अक्षरा सिंह ने उजाड़ा पवन सिंह का घर..', भोजपुरी सुपरस्टार के चाचा के बयान ने मचाया हड़कंप

Pawan Singh: भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह की जिंदगी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है. पवन सिंह की सफलता पर्दे पर जितनी बुलंद है, प्राइवेट जिंदगी उतनी ही उलझी हुई. फिलहाल, पवन सिंह अपनी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह से तलाक और 10 करोड़ रुपए की भारी-भरकम एलिमनी को लेकर चर्चा में हैं. मगर, इस विवाद में अब एक नया और चौंकाने वाला मोड़ आ गया है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल जिसमें पवन सिंह के चाचा सीधे भोजपुरी क्वीन अक्षरा सिंह पर गंभीर आरोप लगाए.

सोशल मीडिया पर पवन सिंह के चाचा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वह सीधे तौर पर अक्षरा सिंह पर निशाना साध रहे हैं. उनका का दावा है कि ज्योति सिंह और पवन सिंह के बीच बढ़ती दूरियों के पीछे अक्षरा सिंह का हाथ है. उन्होंने कहा कि ज्योति सिंह को बर्बाद करने में अक्षरा सिंह का हाथ है. उन्हीं की वजह से आज ज्योति का घर उजड़ा है और वो पवन सिंह से दूर हुई हैं.

ध्यान दीजिए कि भोजपुरी सुपरस्टार अक्षरा सिंह ने अभी हाल ही में पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का खुला समर्थन किया था. मीडिया ने जब अक्षरा सिंह से ज्योति सिंह की तरफ से मांगी गई 10 करोड़ की एलिमनी पर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि एक लड़की के लिए एलिमनी उसका अधिकार है. अक्षरा सिंह ने कहा कि ज्योति सिंह ने जो मानसिक पीड़ा झेली है, उसके आगे 10 करोड़ तो क्या, 100 करोड़ भी कम हैं. उन्होंने समाज से अपील की थी कि सब मिलकर उनका हक दिलवाएं.

बता दें कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच तलाक का केस कोर्ट में चल रहा है. ज्योति सिंह पवन सिंह के साथ रहना चाहती हैं. अगर पवन सिंह साथ नहीं रहना चाहते तो ज्योति सिंह ने 10 करोड़ की एलिमनी की मांग की है. ऐसा कहा जा रहा है.

