Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3116657
Zee Bihar JharkhandBhojpuri Cinema

'अक्षरा सिंह ने उजाड़ा पवन सिंह का घर..', भोजपुरी सुपरस्टार के चाचा के बयान ने मचाया हड़कंप

Pawan Singh and Akshara Singh: सोशल मीडिया पर पवन सिंह के चाचा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वह सीधे तौर पर अक्षरा सिंह पर निशाना साध रहे हैं. उनका का दावा है कि ज्योति सिंह और पवन सिंह के बीच बढ़ती दूरियों के पीछे अक्षरा सिंह का हाथ है.

Written By  Shailendra |Last Updated: Feb 20, 2026, 04:08 PM IST

Trending Photos

पवन सिंह के चाचा ने अक्षरा सिंह पर लगाया गंभीर आरोप (File Photo)
पवन सिंह के चाचा ने अक्षरा सिंह पर लगाया गंभीर आरोप (File Photo)

Pawan Singh: भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह की जिंदगी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है. पवन सिंह की सफलता पर्दे पर जितनी बुलंद है, प्राइवेट जिंदगी उतनी ही उलझी हुई. फिलहाल, पवन सिंह अपनी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह से तलाक और 10 करोड़ रुपए की भारी-भरकम एलिमनी को लेकर चर्चा में हैं. मगर, इस विवाद में अब एक नया और चौंकाने वाला मोड़ आ गया है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल जिसमें पवन सिंह के चाचा सीधे भोजपुरी क्वीन अक्षरा सिंह पर गंभीर आरोप लगाए.

सोशल मीडिया पर पवन सिंह के चाचा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वह सीधे तौर पर अक्षरा सिंह पर निशाना साध रहे हैं. उनका का दावा है कि ज्योति सिंह और पवन सिंह के बीच बढ़ती दूरियों के पीछे अक्षरा सिंह का हाथ है. उन्होंने कहा कि ज्योति सिंह को बर्बाद करने में अक्षरा सिंह का हाथ है. उन्हीं की वजह से आज ज्योति का घर उजड़ा है और वो पवन सिंह से दूर हुई हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aditya Kumar (@adityanewslive)

Add Zee News as a Preferred Source

ध्यान दीजिए कि भोजपुरी सुपरस्टार अक्षरा सिंह ने अभी हाल ही में पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का खुला समर्थन किया था. मीडिया ने जब अक्षरा सिंह से ज्योति सिंह की तरफ से मांगी गई 10 करोड़ की एलिमनी पर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि एक लड़की के लिए एलिमनी उसका अधिकार है. अक्षरा सिंह ने कहा कि ज्योति सिंह ने जो मानसिक पीड़ा झेली है, उसके आगे 10 करोड़ तो क्या, 100 करोड़ भी कम हैं. उन्होंने समाज से अपील की थी कि सब मिलकर उनका हक दिलवाएं.

बता दें कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच तलाक का केस कोर्ट में चल रहा है. ज्योति सिंह पवन सिंह के साथ रहना चाहती हैं. अगर पवन सिंह साथ नहीं रहना चाहते तो ज्योति सिंह ने 10 करोड़ की एलिमनी की मांग की है. ऐसा कहा जा रहा है.

यह भी पढ़ें: मनोज तिवारी का वादा: क्या पवन सिंह के लिए खुलेंगे संसद के उच्च सदन के दरवाजे?

TAGS

Bhojpuri newsPawan SinghAkshara Singh

Trending news

Sharda Devi
कागजों में 104 साल की ‘बुजुर्ग’ बनी शारदा देवी, सरकारी लापरवाही से पेंशन से वंचित
Bhojpuri news
'अक्षरा सिंह ने उजाड़ा पवन सिंह का घर..', सुपरस्टार के चाचा के बयान ने मचाया हड़कंप
Gopalganj news
गोपालगंज: मस्जिद का इमाम नाबालिग लड़की को लेकर फरार, मां ने दर्ज कराई FIR
Tejashwi Yadav
'अपराधी सम्राट हो गए' तेजस्वी के वार पर दिलीप जायसवाल का पलटवार, बोले- वे कहां है?
siwan news
होली के रंग में भंग डालने वालों की खैर नहीं! सीवान में 50 लाख के विदेशी शराब जब्त
Bhagalpur News
भागलपुर की बेटियों का राष्ट्रीय मंच पर जलवा, नागपुर में गूंजी स्नेहा-अनुष्का की आवज
Saharsa news
Saharsa News: सहरसा में वकिल के 13 साल के बेटे को अपराधियों ने मारी थी गोली, हुई मौत
Bihar Rajya Sabha Chunav 2026
BJP से डायरेक्ट डील करने लगे हैं संजय झा, हरिवंश वाला सिंगल विंडो खत्म करेगी JDU?
Bihar News
बोर्ड परीक्षा का खौफ! बीमार अनन्या ने फिजिक्स पेपर से एक रात पहले मौत को लगाया गले
Bagaha News
कातिल पत्नी को आजीवन कारावास और 1 लाख जुर्माना, पति का बयान ही बना पुख्ता सबूत