Bhojpuri Film Daanveer: अब 'दानवीर' बनेंगे पवन सिंह, फिल्म की शूटिंग शुरू, समर सिंह भी आएंगे नजर

Bhojpuri News: भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह की नई फिल्म बहुत जल्द आने वाली है. उनकी अपकमिंग फिल्म 'दानवीर' की शूटिंग लखनऊ में शुरू हो चुकी है. इस फिल्म में पवन सिंह के साथ समर सिंह में नजर आएंगे.

पवन सिंह फिल्म ‘दानवीर’ (@singhpawan999)
Pawan Singh Film Daanveer: पवन सिंह अपनी नई फिल्म 'दानवीर' की शूटिंग शुरू कर चुके हैं. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में फिल्म 'दानवीर' की शूटिंग शुरू हो गई है. पवन सिंह ने फिल्म के सेट से शूटिंग की कुछ तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की. साथ ही भोजपुरी सिनेमा के देसी स्टार समर सिंह ने भी पोस्ट की और लिखा कि महादेव आप सब के प्यार और आशीर्वाद के बदौलत एक नई कहानी शुरू हुई पवन सिंह के साथ. 

डायरेक्शन और स्क्रीनप्ले मनोज नारायण ने किया
उत्तर प्रदेश की राजधानी की कई ऐतिहासिक जगहों पर फिल्माई जा रही इस फिल्म (Pawan Singh Upcoming Film Daanveer) ने फैंस और इंडस्ट्री के लोगों का ध्यान खींचा है. भोजपुरी फिल्म 'दानवीर' का प्रोडक्शन YC प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड और मरफा म्यूजिक के बैनर तले हो रहा है. फिल्म के प्रोड्यूसर प्रेम पाल और अमृत कुमार हैं, जबकि इमरोज अख्तर को-प्रोड्यूसर हैं. डायरेक्शन और स्क्रीनप्ले मनोज नारायण ने किया है, जो अपनी कमर्शियल कहानियों के लिए जाने जाते हैं.

गाने के बोल छोटू और रत्नेश सिंह ने लिखे
मेकर्स का कहना है कि लखनऊ को चुनने से कहानी में भव्यता और रियलिज्म दोनों आए हैं. प्रोड्यूसर्स ने इस प्रोजेक्ट को हाई-ऑक्टेन एक्शन, इमोशनल ड्रामा और सोशल कमेंट्री का मिक्स बताया. फिल्म का म्यूजिक प्रियांशु सिंह और सरगम ​​ने कंपोज किया है, जबकि गाने के बोल छोटू और रत्नेश सिंह ने लिखे हैं. 

सिनेमैटोग्राफी देवेंद्र तिवारी ने की
वहीं, फिल्म 'दानवीर' की सिनेमैटोग्राफी देवेंद्र तिवारी ने की है.जबकि, डांस सीक्वेंस गोल्डी जायसवाल और सोनू ने कोरियोग्राफ किए हैं. आर्ट डायरेक्शन पवन प्रजापति ने संभाला है और पब्लिक रिलेशन का काम रंजन सिन्हा देख रहे हैं. प्रोडक्शन टीम में आदित्य सिंह एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, बबलू प्रोडक्शन कंट्रोलर और नितिन प्रोडक्शन मैनेजर हैं.

बड़े पैमाने पर रिलीज होगी फिल्म 'दानवीर'
शूटिंग शुरू होने के साथ ही फिल्म 'दानवीर' एक बड़े पैमाने पर रिलीज होने वाली है. जो पवन सिंह के करियर में एक और बेहतरीन फिल्म साबित हो सकती है. भोजपुरी सिनेमा के पावरस्टार पवन सिंह के साथ फिल्म में समर सिंह और महिमा सिंह लीड रोल में हैं. सपोर्टिंग रोल में प्रकाश जैस, संजय वर्मा, निशा झा और सुनीता मौर्य हैं.

'राजा रंगबाज' गाना को लेकर सुर्खियों में पवन सिंह
बता दें कि भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह का एक गाना 'राजा रंगबाज' सुर्खियों में बने हुए हैं. इसके अलावा पावर स्टार (Bhojpuri Actor Pawan Singh) कुकिंग रियलटी शो लाफ्टर शेफ्स सीजन 3 में नजर आए थे.

