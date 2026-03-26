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जब पवन सिंह आते हैं कोर्ट में, तो ज्योति सिंह नहीं आतीं, हर डेट पर कोई ना कोई होता है गैरहाजिर

Pawan Singh and Jyoti Singh: पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच तलाक का केस आरा कोर्ट में चल रहा है. भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह अपनी पत्नी ज्योति सिंह से तलाक लेना चाहते हैं.

Written By  Shailendra |Last Updated: Mar 26, 2026, 04:21 PM IST

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पवन सिंह और ज्योति सिंह (File Photo)
पवन सिंह और ज्योति सिंह (File Photo)

Pawan Singh Jyoti Singh Divorce: भोजपुरी सुरस्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह का आरा कोर्ट में तलाक का केस चल रहा है. बुधवार को पवन सिंह आरा कोर्ट में सुनवाई के लिए पहुंचे. ज्योति सिंह को भी कोर्ट पहुंचना था, लेकिन वह नहीं आयी. ठीक इसी तरह से जब पिछली तारीख थी, तो ज्योति सिंह कोर्ट पहुंचीं थीं, लेकिन पवन सिंह नहीं आए थे. तब पवन सिंह के वकील ने कहा था कि उनकी (Pawan Singh) की तबीयत खराब है, जिसकी वजह से कोर्ट वह नहीं आ सके. अब 25 मार्च की तारीख को ज्योति सिंह केस की सुनवाई के लिए नहीं आईं और उनसे संपर्क भी नहीं हो सका.

दरअसल, जब आरा कोर्ट में पिछली डेट को सुनवाई के लिए ज्योति सिंह पहुंचीं थीं, तो उन्होंने कहा था कि वह पवन सिंह के साथ रहना चाहती हैं. वह उनको तलाक नहीं देना चाहती हैं. इस दौरान उन्होंने एक बहुत भावुक बयान भी दिया था. कोर्ट में ज्योति सिंह ने कहा था कि मैं अपने पति से तलाक नहीं चाहती, मैं पवन जी के साथ ही रहकर अपना घर बसाना चाहती हूं. 

11 फरवरी, 2026 दिन बुधवार को आरा सिविल कोर्ट के कुटुंब न्यायालय (Family Court) में सुनवाई हुई थी. फैमली कोर्ट में पारंपरिक हरी साड़ी और मांग में सिंदूर लगाकर पहुंचीं थीं. इस दिन पवन सिंह कोर्ट नहीं पहुंचे थे. 

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बता दें कि भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने 25 मार्च, 2026 दिन बुधवार को आरा कोर्ट पहुंचे. आरा सिविल कोर्ट में जस्टिस आशुतोष कुमार के सामने हुई सुनवाई के दौरान पवन सिंह ने कहा कि वह अब अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहते और उन्होंने तलाक की मांग की. पवन सिंह ने आपसी सहमति से मामला सुलझाने की कोशिश में एक बार में ही समझौता (One Time Settlement) करने की इच्छा भी जताई. कोर्ट ने पवन सिंह और ज्योति सिंह को सुलह की प्रक्रिया के तहत बुलाया था. पवन सिंह कोर्ट में मौजूद थे, लेकिन ज्योति सिंह किसी कारण से सुनवाई में शामिल नहीं हुईं. 

यह भी पढ़ें: 'मुझे ज्योति के साथ नहीं रहना, मुझे तलाक चाहिए', जज से बोले पवन सिंह

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