सिंदूर लगाकर कोर्ट पहुंचीं पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, जज से बोलीं- 'तलाक नहीं, मुझे पति के साथ ही रहना है'

Written By  Shailendra |Last Updated: Feb 11, 2026, 11:31 PM IST

आरा कोर्ट में पहुंचीं पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह
Pawan Singh-Jyoti Singh Divorce: भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच तलाक का केस कोर्ट में चल रहा है. यह विवाद एक बार फिर से सुर्खियों में है. 11 फरवरी, 2026 दिन बुधवार को आरा सिविल कोर्ट के कुटुंब न्यायालय (Family Court) में सुनवाई हुई. हालांकि, पवन सिंह कोर्ट नहीं पहुंचे.
कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक बेहद भावुक नजारा देखने को मिला. 

ज्योति सिंह का सिंदूर बना चर्चा का विषय
ज्योति सिंह 11 फरवरी, 2026 दिन बुधवार को फैमली कोर्ट में पारंपरिक हरी साड़ी और मांग में सिंदूर लगाकर पहुंचीं. ज्योति सिंह का यह रूप ने वहां मौजूद लोगों का ध्यान खींच. जज के सामने अपना पक्ष रखते हुए ज्योति सिंह ने कहा कि मैं अपने पति से तलाक नहीं चाहती. मैं पवन जी के साथ ही रहकर अपना घर बसाना चाहती हूं. 

अस्पताल में भर्ती हैं पवन सिंह, सुनवाई टली
बता दें कि इस अहम सुनवाई के दौरान कोर्ट में पवन सिंह मौजूद नहीं थे. भोजपुरी सुपरस्टार के वकील ने कोर्ट को बताया कि पवन सिंह की तबीयत ठीक नहीं है और वह अस्पताल में भर्ती हैं, जिस वजह से पेश नहीं हो सके. 

पवन सिंह का कोर्ट में इंतजार करतीं रही ज्योति सिंह
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह उनका काफी देर तक कोर्ट में इंतजार करती रहीं. काफी देर होने के बाद अंत में भावुक होकर कोर्ट परिसर से ज्योति सिंह  बाहर निकल गईं. अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी, 2026 को होगी. 

साल 2018 में हुई थी पवन-ज्योति की शादी
बता दें कि भोजपुरी सिनेमा के पावरस्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह की शादी 7 मार्च, 2018 को हुई थी. 30 अक्टूबर, 2021 को पवन सिंह ने कोर्ट में तलाक का केस दाखिल किया. 26 मई, 2022 से पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच केस आरा कोर्ट में चल रहा है.

