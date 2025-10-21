ज्योति सिंह ने पति की जगह हलफनामे में लिखा ये...जानिए कितनी संपत्ति की मालकिन हैं पवन सिंह की पत्नी?

Pawan Singh Wife Jyoti Singh Net Worth: भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच चल रहे विवाद ने अब सियासी मोड़ ले लिया है. तमाम अटकलों को दरकिनार करते हुए ज्योति सिंह ने बिहार की काराकाट विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल कर दिया है. यह कदम तब आया है जब पवन सिंह ने चुनावी मैदान से बाहर कर लिया था.

नामांकन के साथ दाखिल चुनावी हलफनामे में ज्योति सिंह की तरफ से दी गई जानकारी चौंकाने वाली है. उन्होंने अपनी वैवाहिक स्थिति के कॉलम में खुद को 'परित्यक्त नारी' (वह स्त्री जिसे पति ने छोड़ दिया हो) बताया है. हालांकि, पति के नाम के स्थान पर उन्होंने ख्याति प्राप्त भोजपुरी कलाकार लिखा है.

हलफनामे के अनुसार, पिछले पांच सालों में ज्योति सिंह की कुल संपत्ति में कोई वृद्धि नहीं हुई है. उनकी कुल संपत्ति 18 लाख 80 हजार रुपये है. इसमें 14 लाख रुपये की 2024 मॉडल की ग्रैंड विटारा कार और 4 लाख रुपये मूल्य का 30 ग्राम सोना (मंगलसूत्र, चेन और अंगूठी) शामिल है. उनके पास 80 हजार रुपये नकद हैं.

नामांकन दाखिल करने के बाद ज्योति सिंह ने कहा कि वह अब किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ेंगी, बल्कि जनता ही मेरी पार्टी है के नारे के साथ केवल जनता के भरोसे पर चुनाव मैदान में उतरेंगी.

ज्योति सिंह और पवन सिंह के बीच तलाक की प्रक्रिया चल रही है. अभी दोनों अलग रह रहे हैं. हाल ही में एक सार्वजनिक घटना में ज्योति सिंह को पवन सिंह के घर में प्रवेश करने से रोका गया था, जिसके बाद उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे. इसके जवाब में पवन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि लोग मुझे सुपरस्टार कहते हैं, लेकिन मैं भी इंसान हूं. अब पत्नी के इस सियासी कदम ने उनके निजी विवाद को एक बड़ा सार्वजनिक और राजनीतिक कर दिया है.

