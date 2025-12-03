Ritesh Pandey Net Worth: बिहार चुनाव में बुरी तरह फ्लॉप हो गया था ये भोजपुरी स्टार, लेकिन करोड़ों के हैं मालिक

Superstar Ritesh Pandey Net Worth: भोजपुरी सुपरस्टार रितेश पांडे बहुत ही शानदार सिंगर हैं, उनके गानों को सुनने वाले करोड़ों दर्शक हैं. हालांकि, बिहार विधानसभा चुनाव में रितेश पांडे को हार का सामना करना पड़ा था.
Ritesh Pandey Net Worth: बिहार विधानसभा के चुनावी नतीजे 14 नवंबर, 2025 को आए थे. इस नतीजों में बड़े-बड़े स्टार की उम्मीदों पानी फेर दिया. अभी भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के सुपरस्टार रितेश पांडे को ही ले लीजिए, उन्होंने करगहर विधानसभा सीट से प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के टिकट पर चुनाव लड़ा और हार उनको हार का सामना करना पड़ा. हालांकि, जब रोहतास जिले की करगहर सीट से रितेश पांडे का नाम का ऐलान हुआ था, तब सियासत और मनोरंजन जगत दोनों में हलचल मच गई थी. खैर, हम इस ऑर्टिकल में रितेश पांडे को चुनाव में मिली हार पर चर्चा नहीं करेंगे. हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनके पास कितनी सपंत्ति है.
रितेश पांडे का सफर बहुत आसान नहीं रहा
सबसे पहले बात करते हैं कि रितेश पांडे के भोजपुरी सिनेमा में सफर के बारे में. दरअसल, रितेश पांडे का सफर बहुत आसान नहीं रहा है. उन्होंने कई बार खुद कहा है कि एक वक्त ऐसा था, जब उन्हें पैसे की तंगी से जुझना पड़ रहा था. इतनी ही नहीं उन्होंने खुद म्यूजिक की सीडी और कैसेट बेचनी थी. आज वह अपनी मेहनत और लगन से भोजपुरी इंडस्ट्री में जगह बनाई है. रितेश पांडे को फिल्मों में पहचान ‘बलमा बिहारवाला’ से मिली थी.
रितेश पांडे करोड़ों की संपत्ति के मालिक
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भोजपुरी सुपरस्टार रितेश पांडे करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं. रितेश पांडे की कुल संपत्ति करीब 12 से 14 करोड़ रुपए के बीच है. जानकारी के अनुसार, रितेश पांडे एक भोजपुरी फिल्म में काम करने के लिए 20 लाख रुपए फीस लेते हैं. वह स्टेज शो, एल्बम सॉन्ग्स से कमाई करते हैं.
बता दें कि भोजपुरी सिंगर रितेश पांडे अपनी मधुर आवाज से फैन्स के दिलों पर राज करते हैं. सोशल मीडिया पर वह काफी सक्रिय रहते हैं. इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर रितेश पांडे अपने बारे में अपडेट देते रहते हैं.
