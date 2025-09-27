Bhojpuri News: फिल्म 'आपन कहाये वाला के बा' का प्रीमियर आज, जानें कहां और कब मिलेगा देखने को

Bhojpuri Film Aapan Kahaye Wala Ke Ba: भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे प्रतिष्ठित बैनर तले बनी पारिवारिक फिल्म 'आपन कहाये वाला के बा' की रिलीज डेट की घोषणा कर दी गई है. यह फिल्म 27 सितम्बर 2025, दिन शनिवार को टीवी पर दिखाई जाएगी.
Trending Photos
Bhojpuri News: तैयार हो जाइए इमोशंस के सैलाब में डूबने के लिए! भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी कहानी वाली मूवी आ रही है, जो हर परिवार की दास्तान कहेगी. जी हां, हम बात कर रहे हैं भोजपुरी पारिवारिक फिल्म 'आपन कहाये वाला के बा' की, जिसका प्रीमियर 27 सितम्बर 2025, शनिवार और 28 सितंबर दिन रविवार को होने जा रहा है.
इस भोजपुरी फिल्म में रिश्तों की डोर, माता-पिता का प्यार और भाई-बहनों का दुलार...ये सब कुछ मिलेगा. जो आपको हंसाएगी, रुलाएगी और आपके दिल को छू जाएगी, उस फिल्म का नाम है 'आपन कहाये वाला के बा'. इस फिल्म के जरिए मेकर ने आधुनिक समय में परिवार के महत्व को दिखाने की कोशिश की है.
मनोज भावकु ने लिखा गाना
फिल्म 'आपन कहाये वाला के बा' के गानों को भोजपुरी राइटर मनोज भावुक ने लिखा है. उन्होंने क्या खूब लिखा कि किसी ने चाल चली और घर में दरार पड़ गया . बल्कि सच कहें तो मन में दरार पड़ गया. हंसता-खेलता परिवार बिखर गया. तीनों भाई अलग हो गये. दुख के दरिया से बना बादल बड़का भइया की आंखों के रस्ते बरसने लगा, इस सुलगते सवाल के साथ कि आपन कहाये वाला के बा!
यहां सुनिए दोनों गाना
'आपन कहाये वाला के बा' गाने को रजनीश मिश्रा ने गाया है. साथ ही इन्होंने ही म्यूजिक भी दिया है. वहीं, इसी फिल्म का एक और गाना भउजी जब खिसियाली को भी मनोज भावुक ने लिखा है. इस गाने को प्रियंका सिंह ने गाया है. संगीत से रजनीश मिश्रा ने सजाया है. इन दोनों गानों को Bhojpuri Cinema Sangeet के यूट्यूब चैनल पर 27 सितंबर, 2025 दिन शनिवार को अपलोड किया गया है.
यह भी पढ़ें: 'मैं चाहूंगी...', डांडिया नाइट पर भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने महफिल लूट ली
'आपन कहाये वाला के बा' फिल्म की स्टारकास्ट, को जानिए
फिल्म 'आपन कहाये वाला के बा' में भोजपुरी सुपरस्टार अवधेश मिश्रा, देव सिंह, अंजना सिंह, राघव पांडे, प्रीति मौर्य, माया यादव, संयुक्ता समेत अन्य कलाकारों ने काम किया है.
यह भी पढ़ें: 'जया बच्चन ने मुझे डंडे से मारा था, वह बहुत गुस्सैल हैं',भोजपुरी सुपरस्टार का खुलासा
बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!