भोजपुरी संस्कृति की असली तस्वीर दिखाती है फिल्म 'आपन कहाये वाला के बा', OTT पर सुपरहिट

भोजपुरी फिल्म आपन कहाये वाला के बा भोजपुरी संस्कृति और समाज की सच्ची तस्वीर पेश करती है. निर्देशक रजनीश मिश्रा और गीतकार मनोज भावुक की जोड़ी ने इस फिल्म को खास बनाया है. अवधेश मिश्रा, अंजना सिंह, देव सिंह और माया यादव के अभिनय ने कहानी को दमदार बनाया.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 27, 2025, 11:57 PM IST

अक्सर भोजपुरी फिल्मों को लेकर दर्शकों के मन में यह डर बना रहता है कि कब कौन सा दृश्य सामने आ जाए, जो उन्हें असहज कर दे. लेकिन हाल ही में रिलीज हुई फिल्म आपन कहाये वाला के बा ने इस सोच को बदलने का काम किया है. यह फिल्म कहानी, अभिनय, गीत-संगीत और निर्देशन हर पहलू पर दर्शकों को बांधकर रखती है और भोजपुरी समाज की सकारात्मक तस्वीर पेश करती है. यह फिल्म टूटते-बिखरते परिवार को जोड़ने का संदेश देती है और दर्शकों को आत्ममंथन के लिए प्रेरित करती है.

इस फिल्म का निर्देशन रजनीश मिश्रा ने किया है, जिन्होंने भोजपुरी सिनेमा को नई दिशा दी है. फिल्म में अवधेश मिश्रा, अंजना सिंह, देव सिंह, माया यादव और प्रीति मौर्या जैसे कलाकारों ने शानदार अभिनय से कहानी को जीवंत बना दिया है. बहन की भूमिका में नवोदित अभिनेत्री संयुक्ता राय ने भी प्रभाव छोड़ा है. वहीं रिंकू भारती, राघव पांडेय, अमरीश सिंह और राम सूजन सिंह जैसे कलाकारों ने अपने किरदारों को बखूबी निभाया है. फिल्म की कहानी और संवाद बेहद कसे हुए हैं. ‘‘हम गहना पहिन के का करब जब जेठ जी के पगड़ी उतर जाई’’ जैसे संवाद भावुक कर देते हैं.

फिल्म के गीत-संगीत को इसका सबसे मजबूत पक्ष माना जा रहा है. गीतकार मनोज भावुक ने सभी गीत लिखे हैं, जिन्हें संगीतकार रजनीश मिश्रा ने सुरों से सजाया है. प्रियंका सिंह की आवाज में गाया गया गीत ‘‘भउजी जब खिसियाली बड़ी कड़ा लागेली / बाकिर हँस के छोहाली त छोहाड़ा लागेली’’ दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है. ‘‘धान कुटाए लागल, हरदी कुंचाए लागल / लगनौती बबुनी के मन कसमसाए लागल’’ एक सुंदर और कर्णप्रिय गीत है, जिसे आने वाले दिनों में पूर्वांचल की शादियों में खूब गाया जाएगा.

फिल्म का टाइटल ट्रैक ‘‘आपन कहाये वाला के बा’’ अपने आप में अनोखा है. इसे सुनते ही दर्शक भावनाओं से जुड़ जाते हैं. इस गीत में रिश्तों की गहराई और परिवार की अहमियत को बेहद सरल और असरदार ढंग से प्रस्तुत किया गया है. मनोज भावुक और रजनीश मिश्रा की जोड़ी ने इस गीत के जरिए भोजपुरी संगीत को नया मुकाम दिया है.

मनोज भावुक के गीत भोजपुरी के दिग्गज गीतकारों शैलेन्द्र, मजरूह और अंजान की याद दिलाते हैं. वहीं रजनीश मिश्रा का निर्देशन और संगीत भोजपुरी फिल्मों में ताजगी का अहसास कराता है. इस फिल्म ने भोजपुरी फिल्मों पर लगे कलंक को धोने का काम किया है और इसे एक नई ऊंचाई दी है.

ये भी पढ़ें- भोजपुरी सिनेमा का सुनहरा दौर लौटा! 'आपन कहाये वाला के बा' OTT पर रिलीज़

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

