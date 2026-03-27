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Google पर लोग सर्च कर रहे धुरंधर 2, लेकिन मिल रही भोजपुरी फिल्म धुरंधर, यूजर्स बोले ये क्या है भाई!

Bhojpuri News: रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 को सर्च करते वक्त गूगल एल्गोरिदम फैंस को 23 अगस्त, 2013 की भोजपुरी हिट 'धुरंधर: द शूटर' तक पहुंचा रहा है. नाम की समानता की वजह से लोग अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह को देखने की उम्मीद में रवि किशन की एक्शन फिल्म के यूट्यूब लिंक पर क्लिक कर रहे हैं.

Written By  Shailendra |Last Updated: Mar 27, 2026, 07:08 PM IST

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भोजपुरी फिल्म धुरंधर का पोस्टर
भोजपुरी फिल्म धुरंधर का पोस्टर

Dhurandhar 2 vs Dhurandhar The Shooter: बॉक्स ऑफिस पर इस वक्त आदित्य धर के निर्देशन में बनी धुरंधर 2 का तूफान आया हुआ है. रणवीर सिंह का स्वैग और हाई-ऑक्टेन एक्शन दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच रहा है, लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया में एक अलग ही 'धुरंधर' ने गदर मचा रखा है. अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन सा धुरंधर है, जिसने गर्दा उड़ाया है. अरे! भाई हम बात कर रहे हैं भोजपुरी फिल्म 'धुरंधर: द शूटर' की, जो गूगल पर ट्रेंड कर रही है. चलिए पूरा माजरा समझते हैं.

दरअसल, गूगल पर लोग बॉलीवुड फिल्म धुरंधर 2 को सर्च कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि भोजपुरी फिल्म 'धुरंधर: द शूटर' उनके सामने आ रही है. सोशल मीडिया पर मचे इस बवाल ने फैंस का सिर चकरा दिया है. यूजर्स इस पर गजब का रिएक्शन भी दे रहे हैं. यूजर्स का रिएक्शन जानने से पहले जान लेते हैं सोशल मीडिया पर धुरंधर 2 और भोजपुरी फिल्म धुरंधर: द शूटर के ट्रेंड की वजह क्या है.

क्या है पूरा माजरा?
ध्यान दीजिएगा कि यह हंगामा तब शुरू हुआ जब लोग गूगल पर रणवीर सिंह की फिल्म के शो-टाइम और रिव्यूज सर्च कर रहे थे. मगर, एल्गोरिदम की कलाकारी की वजह से उनके सामने साल 2014 की भोजपुरी ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर: द शूटर' के लिंक आने लगे, जिसको देख यूजर्स का सिर चकरा गया और रिएक्शन पर रिएक्शन देने लगे.

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यूजर्स का रिएक्शन जानिए
एक यूजर ने लिखा कि ये ये बॉलीवुड वाले नहीं सुधरेंगे...हर बार रीमेक. दूसरे यूजर ने लिखा कि लगता है ध्रुव राठी ने रिव्यू करने से पहले यहीं वाली फिल्म देखी थी. एक अन्य ने लिखा कि 2 घंटे से देख रहा हूं पर अक्षय खन्ना की एंट्री ही नहीं हुई. इसी तरफ से लगातार रिएक्शन आ रहे हैं.

बता दें कि बॉलीवुड फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' 19 मार्च 2026 को रिलीज हुई है. इस फिल्म में रणवीर सिंह ने मुख्य किरदार निभाया है. वहीं, भोजपुरी फिल्म 'धुरंधर: द शूटर' 23 अगस्त, 2013 को रिलीज हुई थी. 'धुरंधर: द शूटर' में रवि किशन ने अभिनय किया है. समान नाम होने की वजह से यूट्यूब और गूगल पर पुरानी भोजपुरी फिल्म अचानक टॉप ट्रेंड्स में आ गई है.

यह भी पढ़ें: खेसारी लाल यादव की 'श्री 420' का TV पर होगा धमाका, जानें कब और कहां देखें ये फिल्म

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