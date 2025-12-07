तैयार हो जाइए एक और शानदार भोजपुरी फिल्म के लिए! कल रिलीज हो रहा है 'दुल्हनिया नाच नचावे' का टाइटल सॉन्ग

Bhojpuri Film Dulhiniya Nach Nachaye Title Song: भोजपुरी की अपकमिंग फिल्म 'दुल्हनिया नाच नचावे' का धमाकेदार टाइटल सॉन्ग सोमवार सुबह 7 बजे रिलीज होने जा रहा है. इस फिल्म में कई गीत शामिल हैं, जिनके बोल सीधे आपके दिल को छू लेंगे.
Bhojpuri Film Dulhiniya Nach Nachaye: भोजपुरी कवि मनोज भावुक ने अपने पोस्ट में लिखा कि 'दुल्हनिया नाच नचावे'...फिल्म का टाइटल सॉन्ग कल सुबह 7 बजे रिलीज हो रहा है. इस फिल्म में भी मेरे कई गीत हैं. फिल्म के निर्माता हैं निशांत उज्जवल (Nishant Ujjwal) और लेखक-निर्देशक-संगीतकार रजनीश मिश्रा (Rajnish Mishra) हैं. स्मृति सिन्हा (Smrity Sinha) और शुभी शर्मा (Shubhi Sharma) केंद्रीय भूमिका में हैं. फिल्म भी जल्द रिलीज होगी.
गाने आपके पैरों को थिरकने पर मजबूर कर देंगे
खास बात यह है कि इस फिल्म के टाइटल सॉन्ग 'दुल्हनिया नाच नचावे' को मनोज भावुक ने लिखा है. फिल्म में कई गीत शामिल हैं, जिनके बोल और धुनें मिलकर आपकी ज़ुबान पर चढ़ जाएंगे और आपके पैरों को थिरकने पर मजबूर कर देंगे.
निशांत उज्जवल के बैनर तले बनी यह फिल्म
विजनरी प्रोड्यूसर निशांत उज्जवल के बैनर तले बनी इस फिल्म (Dulhiniya Nach Nachaye) को एक ही कलाकार ने तीन-तीन जिम्मेदारियों से सजाया है, जिसे निर्देशक, संगीतकार और लेखक रजनिश मिश्रा निभाया है.
भोजपुरी की दो बेमिसाल अदाकाराएं
भोजपुरी फिल्म 'दुल्हनिया नाच नचावे' सिनेमाघरों में रिलीज होगी, तब पर्दे पर आग लगाएंगी भोजपुरी की दो बेमिसाल अदाकाराएं स्मृति सिन्हा और शुभी शर्मा! इनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री जबरदस्त है, जो टाइटल सॉन्ग में भी पूरी तरह से नजर आएगी.
