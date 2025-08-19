'जब वह काफी हेल्दी थीं...' अब जिम में पसीना बहाती नजर आईं रानी चटर्जी
'जब वह काफी हेल्दी थीं...' अब जिम में पसीना बहाती नजर आईं रानी चटर्जी

Rani Chatterjee News: भोजपुरी सुपरस्टार रानी चटर्जी ने जिम का अपना वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया. वह वीडियो में वर्कआउट करती नजर आ रही हैं. वीडियो में रानी 'एम्प्टी बारबेल' से फुल बॉडी वर्कआउट, 'बारबेल प्लेट' से शोल्डर फ्लेक्सन एक्सरसाइज एक्सरसाइज करती नजर आ रही हैं.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Aug 19, 2025, 03:46 PM IST

Bhojpuri News: भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की जानी-मानी अदाकारा रानी चटर्जी इन दिनों अपकमिंग फिल्म इमरती दीदी की शूटिंग में व्यस्त है. उन्होंने सोशल मीडिया पर जिम से जुड़ा वीडियो पोस्ट किया है. अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह जिम में वर्कआउट करती नजर आ रही हैं. वीडियो में पहले अभिनेत्री 'एम्प्टी बारबेल' से फुल बॉडी वर्कआउट, 'बारबेल प्लेट' से शोल्डर फ्लेक्सन एक्सरसाइज और इसके बाद वह 'शोल्डर गर्डल' के लिए रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करती नजर आ रही हैं. साथ ही इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा कि तीन महीनों के बाद.

भोजपुरी सिनेमा की दबंग एक्ट्रेस ने वर्जिश के जरिए काफी हद तक अपना वजन घटाया है. एक समय था, जब वह काफी हेल्दी थीं. वजन कम करने के लिए उन्होंने जिम और योग करना शुरू कर दिया. आज उनका बेली फैट पूरी तरह से गायब हो चुका है. वहीं उनके चेहरे की रंगत पहले से काफी बदल गई है. अब उनका चेहरा पहले से ज्यादा ग्लो करता है.

अभिनेत्री सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं; फैंस को अपडेट देती रहती हैं. फिलहाल अभिनेत्री अपकमिंग फिल्म इमरती दीदी की शूटिंग में व्यस्त हैं. इससे पहले उन्होंने शूट से जुड़ी वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था, जिसमें वह टोटो की सवारी करती नजर आ रही थीं. जिसे उन्होंने कैप्शन दिया था, "टोटो का सफर, कभी-कभी सेट पर ही कुछ बहुत अनुभव होते हैं. इमरती दीदी.

रानी चटर्जी के करियर पर नजर डालें तो उन्होंने साल 2003 में फिल्म 'ससुरा बड़ा पैसा वाला' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी, इसके बाद उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया, जिसमें 'देवरा बड़ा सतावेला', 'रानी नंबर 786', 'घरवाली बाहरवाली', 'बंधन टूटे ना', और 'चोर मचाए शोर' जैसी फिल्में शामिल हैं.

रानी ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है. वह रोहित शेट्टी के स्टंट-आधारित रिएलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी' सीजन 10 में खतरनाक स्टंट करती दिखी हैं और एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम हुई वेब सीरीज 'मस्तराम' का भी हिस्सा रही हैं.

इनपुट: आईएएनएस

