Bhojpuri Hit song: 'राजाजी के दिलवा' से लेकर 'नथुनिया' तक, बिहार की शादियों में आज भी इन गानों का क्रेज बरकरार

Bhojpuri Hit song: राजाजी के दिलवा गाना हो फिर नथुनिया, बिहार की शादियों में इनका एक अलग ही क्रेज देखने को मिलता है. मानो जैसे इन गानों के बिना बिहार की शादी अधूरी हो. शादी ही नहीं, अब तो हर फंक्शन में ही भोजपुरी गाने अपना जलवा बिखेर रहे हैं.

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Dec 05, 2025, 01:16 PM IST

Bhojpuri Hit song: शादी हो या कोई जन्मदिन का फंक्शन, भोजपुरी गानों के बिना मानो सब कुछ अधूरा है.  बिहार की शादियों में डांस करते हुए कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी होते हैं.  पवन सिंह, खेसारी लाल यादव के गानों की धूम आपको बिहार की शादी में देखने को मिल जाएगी, लेकिन कुछ गाने ऐसे हैं जिनको रिलीज हुए कई साल हो चुके हैं लेकिन उनका क्रेज आज भी फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा है. जी हां, अगर आप बिहार से हैं तो आप इस बात से जरूर एग्री करेंगे. ऐसे में आइए जानते हैं भोजपुरी के कुछ फेमस सॉंग, जो आज भी लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है.

यह भी पढ़ें: 'चढ़ता तिलक आज देवरु के अंगनवा', टुनटुन यादव का 'लगन' स्पेशल गाना रिलीज

'राजाजी के दिलवा टूट जाई'
पहले नंबर पर है ‘राजाजी के दिलवा टूट जाई’ गाना. इस गाने को पवन सिंह और शिवानी सिंह ने गाया था. इस गाने को 30 अप्रैल 2023 में डीआरएस म्यूजिक (DRS Music) के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया था. इस गाने को अब तक 300 मिलियन से अधिक व्यूज मिल चुके हैं. इस वायरल सॉंग के लिरिक्स को आशुतोष तिवारी ने लिखा था. 

'टूट जाई राजाजी पलंग सगवान के'
'टूट जाई राजाजी पलंग सगवान के' गाना तो आपने जरूर ही सुना होगा. खेसारी लाल यादव के फेमस गानों में ये भी शामिल है. इस गाने को 25 फरवरी 2023 में डफली म्यूजिक भोजपुरी (Dafli Music Bhojpuri) यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया है. अब तक इस गाने को 3.5 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं. आज भी ये गाना बिहार की शादियों में लोगों की पसंद बना हुआ है. इस गाने में खेसारी लाल यादव के साथ आम्रपाली दुबे नजर आई थी, दर्शक आज भी दोनों की केमेस्ट्री को काफी पसंद करते हैं. 

'उड़नबाज रजऊ'
शिल्पी राज का गाना 'उड़नबाज रजऊ' काफी वायरल हुआ था. ये गाना इसी साल रिलीज हुआ था, जो कम समय में काफी पॉपुलर हो गया. इस गाने को शिल्पी राज ने अपनी आवाज दी है. गाने के लिरिक्स को यादव लालू ने लिखा था. साथ ही इस गाने के वीडियो में अनीशा पांडे और राजा नजर आए थे. इस गाने को अब तक बड़ी संख्या में व्यूज मिल चुके हैं. 

'तू मरद नहीं माथा के दरद हवा राजा जी'
'तू मरद नहीं माथा के दरद हवा राजा जी' गाने को कोई कैसे भूल सकता है. ये गाना बिहार की शादियों से लेकर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था. इस गाने को एक साल पहले एमटीआर - डांस जंक्शन (MTR - Dance Junction) पर रिलीज किया गया था. बता दें कि इस गाने को अब तक 209 मिलियन से अधिक व्यूज मिल चुके हैं. इस गाने को शिवानी सिंह ने अपनी आवाज दी है. वहीं, इस गाने के लिरिक्स को प्रिंस प्रियदर्शनी ने लिखा है.

'नथुनिया'
खेसारी लाल यादव का 'नथुनिया' गाना भी काफी फेमस है. इस गाने को सारेगामा हम भोजपुरी पर 3 साल पहले रिलीज किया गया है. इस गाने को अब तक 558 मिलियन से अधिक व्यूज मिल चुके हैं. इस गाने को खेसारी लाल यादव और प्रियंका सिंह ने गाया था. वही इस गाने का लिरिक्स और म्यूजिक कृष्णा बेदर्दी ने दिया है. बिहार की शादियों में इन गानों का क्रेज आज भी बरकरार है और आने वाले दिनों में भी इनका इतना ही क्रेज रहने वाला है.

