'लागेकी तोहरा बोखार बाटे भीतर', पवन सिंह ने मोनालिसा के साथ किया 'थर्मामीटर' वाला प्यार

Pawan Singh Hit Song: भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह सुर्खियों में बने रहते हैं. उनके बहुत से गाने सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन आज हम जिस गाने की बात कर रहे हैं वो है 'पाला सटाके'. ये गाना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इसपर बड़ी संख्या में इंस्टाग्राम पर रील भी बनाया जा रहा है. बता दें कि ये गाना आज से 8 साल पहले वेब म्युजिक पर रिलीज किया गया था. इस गाने को अब तक 38 मिलियन से अधिक व्यूज मिल चुके हैं. इस गाने में पवन सिंह और मोनालिसा की जबरदस्त केमेस्ट्री देखने को मिली थी. भले ही इस गाने को रिलीज हुए 8 साल हो चुके हो, लेकिन फैंस आज भी इस गाने पर प्यार बरसा रहे हैं.

बता दें कि इस गाने को खुद पवन सिंह ने ही गाया है जबकि इसके बोल मनोज मतलबी ने लिखे हैं. वही, म्यूजिक छोटे बाबा ने दिया है. गाने की शुरुआत में पवन सिंह एकदम धमाकेदार एंट्री करते हैं और मोनासिसा के साथ डांस करते नजर आते हैं. मोनालिसा ने भी अपनी अदाओं और डांस मूव्स के साथ गाने को और भी जोरदार बना दिया है. इस गाने की लाइन लागेगी तोहरा बोखार बाटे भीतर, गरम हमार भईल थर्मामीटर. आव दबा दी करघनिया, पलंगियां पर तकियां लगाके के' सोशल मीडिया पर काफी वायरल है.

लाल साड़ी में मोनालिसा का कमाल

सुहागरात पर लाल साड़ी में मोनालिसा के अंदाज पर फिसले वाले पवन सिंह पर फैंस ने मजेदार कमेंट भी किए हैं. किसी ने गाने को बवाल बताया तो किसी ने पावर स्टार का पावर हिट गाना तो किसी ने पवन सिंह और मोनालिसा की जोड़ी को जबरदस्त हिट बताया. पावर स्टार पवन सिंह और मोनालिसा ने साथ में कई फिल्में भी की है जो सुपरहिट साबित हुई है. बता दें कि कुछ दिनों पहले पवन सिंह राइज एंड फॉल शो में भी नजर आए थे. उस दौरान भी उनका थरमामीटर वाला गाना काफी वायरल हुआ था, शो में पवन सिंह ने इस गाने पर जबरदस्त डांस किया था.