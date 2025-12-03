17 साल पहले रिलीज हुई इस भोजपुरी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मचा दिया था कोहराम, क्या आप जानते हैं मूवी का नाम?

Bhojpuri Movie: अक्सर, जब हम किसी फिल्मी हीरो की एंट्री की कल्पना करते हैं, तो दिमाग में महंगे दृश्य उभरते हैं...एक चमकदार स्पोर्ट्स बाइक या लग्जरी कार, उड़ते हुए बाल, डिजाइनर कपड़े और आंखों पर स्टाइलिश चश्मा. मगर, भोजपुरी की एक ऐसी फिल्म करीब 17 साल पहले रिलीज हुई थी, जिसने इन सारे मिथक को तोड़ दिया और सफलता के झंडे गाड़े. जी हां, हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं, उसने यह ट्रेंड पूरी तरह से पलट दिया. इस फिल्म में न कोई स्टाइलिस्ट बाइक दिखी, न महंगी कार, और न ही हीरो का कोई फैंसी लुक. बल्कि हीरो एक मामूली से रिक्शे पर सवार होकर आया और उसने ऐसी धूम मचाई कि दर्शक दीवाने हो गए और थियेटर तालियों से गूंज उठा.

हम बात कर रहे हैं भोजपुरी फिल्म 'निरहुआ रिक्शेवाला' की. साल 2008 में रिलीज हुई इस फिल्म ने सुपरस्टार दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' को एक नई पहचान दी. निरहुआ ने फिल्म में एक रिक्शा चलाने वाले का किरदार निभाया. दिनेश लाल यादव की यह सादगी ही दर्शकों के दिल में उतर गई और वह सुपरस्टार बन गए.

फिल्म में दिनेश लाल यादव निरहुआ का रिक्शावाला अंदाज लोगों के दिल को छू गया. यह फिल्म केवल यूपी और बिहार के सिनेमाघरों तक सीमित नहीं रही. इसकी लोकप्रियता इतनी अधिक थी कि सिंगल स्क्रीन थिएटरों में दर्शकों की भीड़ हफ्तों तक कम होने का नाम नहीं ले रही थी. फिल्म ने कई हफ्तों तक 'हाउसफुल' का बोर्ड देखा गया था.

रिपोर्ट के अनुसार, भोजपुरी फिल्म 'निरहुआ रिक्शेवाला' केवल 57 लाख रुपए में बनी बनी थी, लेकिन इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी लागत से कई गुना ज्यादा की कमाई की थी. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 'निरहुआ रिक्शेवाला' ने साढ़े सात करोड़ रुपए की कमाई थी.

बता दें कि दिनेश लाल यादव निरहुआ ने 'निरहुआ रिक्शेवाला' फिल्म का दूसरा पार्ट भी बनाया था, जिसका टाइटल 'निरहुआ रिक्शेवाला 2' है. इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया था.

