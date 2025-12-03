Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3027140
Zee Bihar JharkhandBhojpuri Cinema

17 साल पहले रिलीज हुई इस भोजपुरी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मचा दिया था कोहराम, क्या आप जानते हैं मूवी का नाम?

Bhojpuri Movie Nirahua Rickshawala: फिल्म में दिनेश लाल यादव निरहुआ का रिक्शावाला अंदाज लोगों के दिल को छू गया. यह फिल्म केवल यूपी और बिहार के सिनेमाघरों तक सीमित नहीं रही. इसकी लोकप्रियता इतनी अधिक थी कि सिंगल स्क्रीन थिएटरों में दर्शकों की भीड़ हफ्तों तक कम होने का नाम नहीं ले रही थी.

Written By  Shailendra |Last Updated: Dec 03, 2025, 11:05 AM IST

Trending Photos

भोजपुरी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मचा दिया था कोहराम (Photo- वीडियो ग्रैब)
भोजपुरी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मचा दिया था कोहराम (Photo- वीडियो ग्रैब)

Bhojpuri Movie: अक्सर, जब हम किसी फिल्मी हीरो की एंट्री की कल्पना करते हैं, तो दिमाग में महंगे दृश्य उभरते हैं...एक चमकदार स्पोर्ट्स बाइक या लग्जरी कार, उड़ते हुए बाल, डिजाइनर कपड़े और आंखों पर स्टाइलिश चश्मा. मगर, भोजपुरी की एक ऐसी फिल्म करीब 17 साल पहले रिलीज हुई थी, जिसने इन सारे मिथक को तोड़ दिया और सफलता के झंडे गाड़े. जी हां, हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं, उसने यह ट्रेंड पूरी तरह से पलट दिया. इस फिल्म में न कोई स्टाइलिस्ट बाइक दिखी, न महंगी कार, और न ही हीरो का कोई फैंसी लुक. बल्कि हीरो एक मामूली से रिक्शे पर सवार होकर आया और उसने ऐसी धूम मचाई कि दर्शक दीवाने हो गए और थियेटर तालियों से गूंज उठा.

हम बात कर रहे हैं भोजपुरी फिल्म 'निरहुआ रिक्शेवाला' की. साल 2008 में रिलीज हुई इस फिल्म ने सुपरस्टार दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' को एक नई पहचान दी. निरहुआ ने फिल्म में एक रिक्शा चलाने वाले का किरदार निभाया. दिनेश लाल यादव की यह सादगी ही दर्शकों के दिल में उतर गई और वह सुपरस्टार बन गए.

फिल्म में दिनेश लाल यादव निरहुआ का रिक्शावाला अंदाज लोगों के दिल को छू गया. यह फिल्म केवल यूपी और बिहार के सिनेमाघरों तक सीमित नहीं रही. इसकी लोकप्रियता इतनी अधिक थी कि सिंगल स्क्रीन थिएटरों में दर्शकों की भीड़ हफ्तों तक कम होने का नाम नहीं ले रही थी. फिल्म ने कई हफ्तों तक 'हाउसफुल' का बोर्ड देखा गया था.

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्ट के अनुसार, भोजपुरी फिल्म 'निरहुआ रिक्शेवाला' केवल 57 लाख रुपए में बनी बनी थी, लेकिन इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी लागत से कई गुना ज्यादा की कमाई की थी. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 'निरहुआ रिक्शेवाला' ने साढ़े सात करोड़ रुपए की कमाई थी.

यह भी पढ़ें: कभी काजल राघवानी के लिए 'फसरी लगा दS दुपट्टा से' कहते थे खेसारी!

बता दें कि दिनेश लाल यादव निरहुआ ने 'निरहुआ रिक्शेवाला' फिल्म का दूसरा पार्ट भी बनाया था, जिसका टाइटल 'निरहुआ रिक्शेवाला 2' है. इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया था.

यह भी पढ़ें: कैसे एक रिक्शा बनाने वाले का बेटा बना भोजपुरी का सुपरस्टार, जो हैं करोड़ों का मालिक!

TAGS

Bhojpuri news

Trending news

BSEB
बिहार बोर्ड 10वीं-12वीं मॉडल पेपर 2026 जारी, सीधे यहां से PDF डाउनलोड करें
Bhojpuri news
17 साल पहले रिलीज हुई इस भोजपुरी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मचा दिया था कोहराम
Dr. Rajendra prasad jayanti
देश ने किया डॉ. राजेंद्र प्रसाद को नमन, पीएम मोदी और सीएम योगी ने दी श्रद्धांजली
gold silver price today
गोल्ड- सिल्वर में बड़ा ट्विस्ट! पटना में आज सोना सस्ता, चांदी ने बढ़ाई चिंता
Bihar News
माचिस है क्या? नहीं...फिर बदमाशों ने ई रिक्शा चालक के साथ वो किया, जो रूह कंपा देगी
petrol-diesel price
पटना में पेट्रोल-डीजल और LPG के दाम स्थिर, आम जनता को मिली राहत
Khesari Lal Yadav
कभी काजल राघवानी के लिए 'फसरी लगा दS दुपट्टा से' कहते थे खेसारी!
rjd mla gautam krishna
बीवी करोड़पति, MLA पति चप्पल में! जानें कौन हैं राजद विधायक गौतम कृष्ण
Bihar Weather
19 दिसंबर के बाद कांपेगा बिहार! तापमान में भारी गिरावट, शीतलहर का अलर्ट जारी
BPSC 71st Exam
71वीं BPSC मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू, 24 दिसंबर आखिरी तारीख