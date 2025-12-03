Advertisement
Bhojpuri New Song Release:'फुलल-फुलल गाल गुलगुल्ला लागेला', प्रमोद प्रेमी ने ये क्या गा दिया? हो रही जमकर तारीफ

Bhojpuri Song New Release: प्रमोद प्रेमी का नया गाना रसगुल्ला काफी सुर्खियां बटोर रहा है. इस गाने के बोल छोटू यादव ने लिखा है और खुद प्रमोद प्रेमी ने इसे गाया है. उनके फैंस इस गाने को काफी पसंद कर रहे हैं.

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Dec 03, 2025, 08:24 PM IST

Bhojpuri Song New Release: भोजपुरी सिंग प्रमोद प्रेमी का नया गाना रिलीज हो चुका है. गाने का नाम है 'रसगुल्ला', जो काफी सुर्खियां बटोर रहा है. इस गाने को आज (3 दिसंबर) यूट्यूब चैनल सुर म्युजिक (Sur Music) पर अपलोड किया गया है. खबर लिखे जाने तक इस गाने को 53,735 व्यूज मिल चुके हैं. वीडियो में प्रमोद प्रेमी के साथ सौम्या पांडेय नजर आ रही है.

यह भी पढ़ें: 'ओहिला रात-भर जागल रहे', इस गाने के लिरिक्स ने फैंस को बनाया अपना दिवाना

छोटू यादव ने लिखा लिरिक्स
बता दें कि 'रसगुल्ला' गाने को प्रमोद प्रेमी यादव ने गाया है. इस गाने के लिरिक्स को छोटू यादव ने लिखा है. वहीं इस गाने का म्यूजिक रौशन सिंह ने दिया है. बात करें वीडियो डायरेक्टर की तो इस गाने को रवि पंडित ने डायरेक्ट किया है. साथ ही कोरियोग्राफर विशाल गुप्ता है.

कमेंट सेक्शन में जमकर हो रही तारीफ
'रसगुल्ला' गाने को दर्शकों का काफी प्यार मिल रहा है और ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में साफ-साफ देखने को मिल रहा है. यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में जमकर तारीफ की है. एक यूजर ने कमेंट कर लिखा- प्रमोद प्रेमी के यादव वीडियो भैया कौन कौन पसंद करता है. एक अन्य यूजर ने कमेंट कर लिखा- प्रमोद प्रेमी यादव सुपर स्टार. एक और ने कमेंट कर लिखा- शानदार भैया. कई फैंस हॉर्ट इमोजी के माध्यम से भी गाने को लेकर अपना प्यार दिखा रहे हैं.

