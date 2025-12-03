Advertisement
Bhojpuri New Song Release: 'ओहिला रात-भर जागल रहे', इस गाने के लिरिक्स ने फैंस को बनाया दीवाना

Bhojpuri New Song Release: भोजपुरी का नया गाना पागल रहे रिलीज हो चुका है, जिसे दर्शक काफी पसंद भी कर रहे हैं. इस गाने के वीडियो में विकास यादव और खुशी यादव की जबरदस्त केमेस्ट्री देखने को मिली है.

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Dec 03, 2025, 05:42 PM IST

Bhojpuri New Song Release: भोजपुरी गानों में एक अलग ही स्वैग देखने को मिलता है. इसी को आगे बढ़ाने का काम किया है 'पागल रहे' सॉंग ने. इस गाने को Musik Mantra Bhojpuri पर अपलोड किया गया है. 'पागल रहे' सांग वीडियो में एक्टर विकास यादव और एक्ट्रेस खुशी यादव नजर आ रहे हैं. दोनों ने अपने जबरदस्त मूव्स से तहलका मचा दिया है. दोनों की जोड़ी को फैंस काफी पसंद भी कर रहे हैं.

यूजर्स दे रहे शानदार रिएक्शन
इस गाने के बोल नेहा राज ने लिखे हैं. म्यूज़िक डायरेक्टर अविचल साहनी है. गाने के लिरिक्स को सुनील राजा ने लिखा है. वही इस वीडियो को डायरेक्टर और कोरियोग्राफ शनि और अभ्यास ने किया है. अब तक इस गाने को हजारों लोग देख चुके हैं और शानदार रिएक्शन भी दे रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट कर लिखा- रोमांटिक सांग तो वही एक अन्य यूजर ने कमेंट कर हार्ट इमोजी बनाया है. 

दिल को छू लेने वाला ट्रैक
इस गाने को अपलोड करते हुए मुसीक मंत्रा ने कैप्शन में लिखा है-  Musik Mantra भोजपुरी पेश करते हैं 'पागल रहे', एल्बम पागल रहे का लेटेस्ट रोमांटिक भोजपुरी गाना, जिसे नेहा राज ने बहुत खूबसूरती से गाया है. खुशी यादव और विकास यादव के साथ, यह दिल को छू लेने वाला ट्रैक दिल को छू लेने वाले लिरिक्स, मेलोडियस म्यूज़िक और शानदार विज़ुअल्स को एक साथ लाता है, जो इसे 2025 का एक ज़रूर देखने वाला भोजपुरी म्यूज़िक वीडियो है. आगे लिखा है- अविचल साहनी के दमदार कंपोज़िशन, सुनील राजा के लिखे इमोशनल लिरिक्स, और शनि और अभ्यास के शानदार डायरेक्शन का मज़ा लें, जिसे Musik Mantra Pvt Ltd ने प्रोड्यूस किया है और सान फ़िल्म प्रोडक्शन के विज़ुअल्स तैयार किए हैं.

