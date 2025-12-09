Advertisement
अरविंद अकेला कल्लू ने 'छोड़ी-छोड़ी ओठललिया ओराए वाला बा' गाने से उड़ाया गर्दा, ज्योतिका संग किया रोमांस

Arvind Akela Kallu Song: अरविंद अकेला कल्लू का नया गाना ओठललिया सोशल मीडिया पर सुर्खियों में बना हुआ है. इस गाने में उनके साथ ज्योतिका पासवान नजर आ रही है. दोनों ने गाने में डांस के साथ रोमांस का तड़का लगाया है.

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Dec 09, 2025, 08:24 AM IST

Arvind Akela Kallu Song: खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बाद अरविंद अकेला कल्लू के गाने काफी फेमस. दर्शक कल्लू के गाने और फिल्म को काफी पसंद करते हैं. जब भी उनका कोई नया गाना रिलीज होता है, वो सोशल मीडिया पर सुर्खियों में छा जाता है . एक बार फिर कल्लू अपने फैंस के लिए नया गाना 'ओठललिया' लेकर आए हैं. इस गाने में उनके साथ ज्योतिका पासवान ने रोमांस का तड़का लगाया है. गाने में कल्लू और ज्योतिका ने अपने जबरदस्त डांस से तलहका मचा दिया है.

गाने की ये लाइन छोड़ी-छोड़ी ओठललिया ओराए वाला बा काफी फेमस हो रहा है. बता दें कि ‘ओठललिया’ गाना यूट्यूब चैनल 'सारेगामा हम भोजपुरी' चैनल पर रिलीज किया गया है. गाने को अरविंद अकेला कल्लू ने गाया है तो म्यूजिक प्रियांशु सिंह ने दिया है. ज्योतिका पासवान ने अपने कातिलाना डांस से सभी को घायल कर दिया है. बता दें कि इस गाने को आशुतोष तिवारी ने लिखा है. वही, इसके असलम खान ने इसे डायरेक्टर है. इस गाने पर फैंस जबरदस्त रिएक्शन भी दे रहे हैं. गाने पर रिएक्शन देते हुए एक यूजर ने लिखा, वाह क्या बढ़िया गाना है. 

एक यूजर ने लिखा, बहुत ही शानदार आवाज दिल खुश हो गया. गाने पर रिएक्ट करते हुए एक अन्य यूजर ने लिखा, ज्योतिका के साथ कल्लू की जोड़ी काफी शानदार लग रही है.  एक अन्य यूजर ने कमेंट कर लिखा- सुपर गाना और सुपर डांस, सुपर गाना. वही, एक अन्य यूजर ने लिखा, सुपर से भी ऊपर. बता दें कि कल्लू को ‘बोलता मुरगवा कुकड्डू कू’ गाने से पहचान मिली. उसके बाद उन्होंने ऊंची उड़ान भरी है, जो अभी तक जारी है.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

