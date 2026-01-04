Advertisement
Pawan Singh Birthday: सिगिंग हो या एक्टिंग, पावर स्टार का कोई जवाब नहीं... रियलिटी शो से मिला 'TRP किंग' का टैग

Pawan Singh Birthday: भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह ने सिगिंग से लेकर एक्टिंग तक की दुनिया में अपनी एक अनोखी पहचान बनाई है. हर कोई उनके आवाज का कायल है. कल एक्टर अपना 40वां जन्मदिन सेलिब्रेट करने वाले हैं.

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Jan 04, 2026, 01:13 PM IST

Pawan Singh Birthday Special: भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह का कल (5 जनवरी) अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे. भोजपुरी जगत में पावर स्टार किसी पहचान के मोहताज नहीं है. चाहे बच्चे हो, युवा हो या फिर बूढ़े, सभी उनके गानों पर थिरकने के लिए मजबूर हो ही जाते हैं. भला हो भी क्यों न पवन सिंह की आवाज में ही जादू है. पवन सिंह की सिंगिग तो लाजवाब है ही, फैंस उनके एक्टिंग के भी दीवाने हैं. 

लॉलीपॉप लागेलू गाने से बन गए स्टार
5 जनवरी 1986 को बिहार के आरा में जोकहरी गांव में जन्मे पवन सिंह ने अपने चाचा से गाना सीखा था. वे शुरुआती दिनों में संगीत कार्यक्रम में हारमोनियम बजाया करते थे. पवन सिंह का पहला एल्बम 1997 में रिलीज हुआ, जो ओढ़निया वाली था. साल 2004 में पावर स्टार ने फिल्म 'रंगली चुनरिया तोहरे नाम से' एक्टिंग की दुनिया में भी कदम रख दिया. 2008 में रिलीज हुआ लॉलीपॉप लागेलू गाने ने भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी मशहूर कर दिया. आज भी लोग इस गाने को उतने ही पसंद से सुनते हैं. शादी-विवाह से लेकर हर पार्टी में पवन सिंह का ये गाना लोगों की पहली पसंद है.

पवन सिंह के फेमस गाने
पवन सिंह के फेमस गानों में लाल घघरा, आरा के ओठलाली, एक बिहारी सौ पे भारी, सखी से पिया, रात दिया बुताके पिया क्या-क्या किया, छलकता हमरो जवनिया ए राजा, तू मरद नहीं माथा के दरद हवा राजा जी, आग लगइबू का, सॉरी सॉरी, राजा जी के दिलवा टूट जाई समेत कई गाने काफी वायरल है. इनमें से कई गानों पर यूट्यूब पर 100 मिलियन से अधिक व्यूज मिल चुके हैं.

पवन सिंह की शादी 
पवन सिंह ने साल 2014 में नीलम सिंह से शादी की, शादी के कुछ समय बाद ही नीलम ने आत्महत्या कर ली. इसके बाद पवन सिंह ने 2018 में ज्योति सिंह से शादी की, जिनसे कोर्ट में तलाक का केस चल रहा है. बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान पवन सिंह की शादी ने काफी सुर्खियां बटोरी थी. पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उनपर कई आरोप भी लगाए थे.

