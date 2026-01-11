इस जन्म में खेसारी से नहीं मिलना चाहते पवन सिह! पावरस्टार ने किया ऐलान, जानिए वजह

Pawan Singh on Khesari Lal Yadav: भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के दो पिलर और दोनों एक दूसरे को भाई कहते थे, लेकिन अब लगता है कि दूरियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं. जी हां, बात कर रहे हैं पावरस्टार पवन सिंह और ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव की. दरअसल, पावर स्टार पवन सिंह अपनी जिंदगी में खेसारी लाल यादव से कभी नहीं मिलना चाहते हैं. उन्होंने एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में यह बात कही. जिसके बाद से सोशल मीडिया पर हलचल मच गई है.

इंटरव्यू के दौरान पवन सिंह से जब पूछा गया कि क्या वह खेसारी लाल यादव से मिले हैं, तो उन्होंने कहा कि हाल ही में नहीं मिला और मैं कहूंगा कि अच्छा होगा अगर इस जन्म में ऐसा न हो. अब पवन सिंह के इस बयान की चर्चा खूब हो रही है.

ध्यान दीजिएगा कि हाल ही में भोजपुरी स्टार पवन सिंह का अपने जन्मदिन पर केक काटते हुए एक वीडियो सामने आया था. इसमें वह लड़खड़ाते हुए दिख रहे हैं. पास खड़ी एक एक्ट्रेस उन्हें सहारा दे रही थी. पवन सिंह केक काटते समय उस एक्ट्रेस का हाथ पकड़े हुए दिख रहे हैं. इसके बाद भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव ने इस वीडियो पर तंज कसा था.

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं, खेसारी लाल यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वह लड़खड़ाने की एक्टिंग करते हुए 'मरले बा, मरले बा' कह रहे हैं, लेकिन बोल नहीं रहे हैं. वह लड़खड़ाकर दिखा रहे हैं कि उनके अंदर कुछ चला गया है. माना जा रहा है कि खेसारी लाल यादव का ऐसा करना पवन सिंह को अच्छा नहीं लगा.

दरअसल, भोजपुरी स्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव हाल ही में पटना में थे. ट्रेंडिंग स्टार अपने गाने के लॉन्च के लिए बिहार की राजधानी पटना में थे. जबकि, पावरस्टार भी पटना में थे.

बता दें कि 5 जनवरी, 2026 को पवन सिंह का जन्मदिन था. उनका जन्मदिन का केक काटते हुए एक वीडियो सामने आया था. उसके बाद खेसारी लाल यादव का भी एक वीडियो सामने आया, जिसमें वह बिना नाम लिए पवन सिंह की नकल करते दिखे. वीडियो में खेसारी लाल यादव स्टेज पर कह रहे हैं कि कुछ लोग इतना पी लेते हैं कि लड़खड़ाने लगते हैं. मेरी बॉडी देखो, कैसे खड़ी है. उनके सिर्फ पैर खड़े हैं, बाकी शरीर इधर-उधर हिल रहा है.

यह भी पढ़ें: 'पवन सिंह ने साबित कर दिया कि...', जब पावरस्टार लेकर आए 'सलवरवा लाले हो लाल'