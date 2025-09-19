भोजपुरी क्वीन अक्षरा सिंह का 'बदन पे सितारे लपेटे हुए' गाने पर दिखा खास अंदाज

Akshara Singh News: भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने इंस्टाग्राम पर क्लासिक गाने ‘बदन पे सितारे लपेटे हुए’ के रिमिक्स वर्जन पर खूबसूरत अंदाज में रील शेयर की है. लैवेंडर ट्रेडिशनल आउटफिट, शिमरी मेकअप और कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन्स के साथ उनका लुक सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है.
Akshara Singh News: भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस अक्षरा सिंह एक बार फिर अपने लुक और अंदाज को लेकर सुर्खियों में हैं. सोशल मीडिया पर, खासकर इंस्टाग्राम पर, उनकी फैन फॉलोइंग लगातार बढ़ती जा रही है. फैंस न सिर्फ उनकी फिल्मों और गानों को पसंद करते हैं, बल्कि उनके स्टाइल और लुक्स के भी दीवाने रहते हैं. शुक्रवार को उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने पुराने जमाने के क्लासिक गाने पर रील बनाकर सबका दिल जीत लिया.
वीडियो में अक्षरा सिंह बेहद खूबसूरत अंदाज में कैमरे के सामने पोज देती नजर आ रही हैं. उन्होंने लैवेंडर कलर का ट्रेडिशनल आउटफिट पहना है, जिस पर चमचमाते सितारों जैसी कढ़ाई की गई है. उन्होंने मेकअप के तौर पर न्यूड टोन लिपस्टिक और शिमरी आईशैडो का इस्तेमाल किया है. साथ ही हाइलाइटर भी लगाया है. वहीं, बालों को पीछे की ओर पोनीटेल बनाकर स्टाइल किया गया है, जिससे उनके चेहरे की खूबसूरती और भी ज्यादा निखर कर सामने आ रही है.
इस वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर 'बदन पे सितारे' गाने का रिमिक्स वर्जन बज रहा है, जो इस रील को और भी शानदार बना देता है. अक्षरा की स्माइल, कैमरे के लिए उनका कॉन्फिडेंस और एक्सप्रेशन्स वीडियो को जानदार बना रहे हैं. हर कोई उनके इस लुक की तारीफ कर रहा है. इस पोस्ट के कैप्शन में अक्षरा सिंह ने लिखा, 'अदाओं में कहानियां, मुस्कान में शायरी, बस'. बता दें कि 'बदन पे सितारे' गाने का रिमिक्स वर्जन काफी हिट रहा, वहीं इस गाने का ऑरिजिनल वर्जन भी उतना ही खास और ऐतिहासिक है.
'बदन पे सितारे लपेटे हुए' गाना फिल्म 'प्रिंस' से है, जो 1969 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में लीड रोल में शम्मी कपूर और वैजयंती माला नजर आए थे. गाने को मोहम्मद रफी ने गाया था, जबकि इसके बोल हसरत जयपुरी ने लिखे थे. वहीं, संगीत मशहूर संगीतकार जोड़ी शंकर-जयकिशन ने दिया था. यह गाना आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है और उसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज भी लोग इस गाने पर रील बना रहे हैं. इस गाने के रिमिक्स वर्जन को सनम बैंड ने तैयार किया है, जिसमें पुराने गाने को नए बीट्स और ग्लैमर के साथ पेश किया गया है.
