19 साल पहले बनी थी शाहरुख की फिल्म का भोजपुरी रीमेक, बॉक्स ऑफिस पर आ गया था तूफान

Bhojpuri Latest News: भोजपुरी फिल्म 'तू हमारा हाऊ' में उस समय के भोजपुरी सिनेमा के सबसे बड़े सितारे नजर आए थे, जिसमें मनोज तिवारी ने सनी देओल वाली भूमिका निभाई थी. रवि किशन ने शाहरुख खान के जुनूनी प्रेमी का किरदार निभाया था. नगमा ने जूही चावला का किरदार निभाया था.

Bhojpuri News: भोजपुरी फिल्मों का क्रेज एक वक्त में हर भोजपुरिया दर्शक के सिर चढ़कर बोलता था. हालांकि, अभी के मौजूदा वक्त में भोजपुरी फिल्में संघर्ष कर रही हैं. सिनेमाघरों में दर्शक बहुत कम पहुंच रहे हैं. खैर, इन सबके बीच हम आज इस ऑर्टिकल में आपको बताएंगे कि 19 साल पहले एक ऐसी शाहरुख खान की फिल्म की रीमेक बनी थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा दी थी.

दरअसल, साल 2006 में रवि किशन, मनोज तिवारी और नगमा स्टारर भोजपुरी फिल्म 'तू हमारा हाऊ' जो बॉलीवुड थ्रिलर मूवी 'डर' की रीमेक थी. जी हां, वही डर जिसमें बार-बार क-क-क-किरण फुसफुसाने वाले एक डरावने पीछा करने वाले की भूमिका में शाहरुख खान थे.

भोजपुरी फिल्म 'तू हमारा हाऊ' में उस समय के भोजपुरी सिनेमा के सबसे बड़े सितारे नजर आए थे, जिसमें मनोज तिवारी ने सनी देओल वाली भूमिका निभाई थी. रवि किशन ने शाहरुख खान के जुनूनी प्रेमी का किरदार निभाया था. नगमा ने जूही चावला का किरदार निभाया था.

केआरके के नाम से मशहूर कमाल आर खान ने भोजपुरी फिल्म 'तू हमारा हाऊ' को प्रोड्यूस किया था. दरअसल, हाल ही में इस फिल्म का एक सीन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद केआरके ने खुद इस खबर की पुष्टि की. उन्होंने एक्स पर लिखा कि हां, यह सच है! मैंने नगमा, @ravikishann और @ManojTiwariMP के साथ डर के इस भोजपुरी रीमेक का प्रोड्यूस किया था! वे 2006 में उस समय भोजपुरी के सुपरस्टार थे! मैंने अपने जीवन में कई बेहतरीन काम किए हैं.

वायरल क्लिप में उस रोमांचक क्लाइमेक्स को दिखाया गया है, जहां रवि किशन का किरदार नगमा के किरदार का जबरन अपहरण करके उससे शादी करता है, जिससे मूल फिल्म का दुखद अंत दोहराया जाता है, लेकिन नौका की जगह एक फ्लैट ले लेता है. फिर मनोज तिवारी उसे बचाने के लिए आते हैं, जिससे खलनायक की मौत हो जाती है.

