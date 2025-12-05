Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3029538
Zee Bihar JharkhandBhojpuri Cinema

भोजपुरी के इस सिंगर को 2 साल की सजा, 5 हजार जुर्माना, जानिए वजह

Bharat Sharma Vyas Fraud Case: आयकर विभाग से 7 लाख 82 हजार 529 रुपए का रिफंड लेने के मामले में धनबाद सीबीआई के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अभिजीत पांडेय की अदालत ने मंगलवार को अपना फैसला सुना दिया. इस केस में भोजपुरी सिंगर भरत शर्मा को व्यास को 2 साल की सजा कोर्ट ने दी.

Written By  Shailendra |Last Updated: Dec 05, 2025, 07:05 AM IST

Trending Photos

भोजपुरी गायक भरत शर्मा व्यास (File Photo)
भोजपुरी गायक भरत शर्मा व्यास (File Photo)

Bhojpuri News: भोजपुरी सिंगर भरत शर्मा व्यास को धनबाद कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 5,000 जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने यह फैसला 2 दिसंबर, 2025 दिन मंगलवार को सुनाया है. धनबाद सीबीआई के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अभिजीत पांडेय की अदालत ने यह फैसला दिया है. कोर्ट ने नामजद अभियुक्त भोजपुरी सिंगर भरत शर्मा व्यास के अलावा मुगमा एरिया ऑफिस के अकाउंटेंट सत्यवान राय और एलआईसी एजेंट नमिता राय को भी दोषी करार दिया. 

क्या है पूरा मामला?
दरअसल, भोजपुरी सिंगर भरत शर्मा व्यास को  फर्जी कागजात के जरिए से आयकर विभाग से 7,82,529 रुपए रिफंड लेने के मामले में सजा दी गई है. यह मामला आयकर रिफंड से जुड़ा है, जिसे फर्जी दस्तावेज बनाकर धोखाधड़ी से हासिल किया गया था. सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधी शाखा ने इस मामले में 23 जून 2004 को इन तीनों के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज की थी.

आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र 
केस के अनुसंधानकर्ता सीबीआई इंस्पेक्टर एके झा ने लंबी जांच के बाद 12 जुलाई 2007 को आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र (Chargesheet) दाखिल किया था. इसके बाद कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर सुनवाई शुरू की थी. इस दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से सीबीआई ने कुल 8 गवाहों के बयान दर्ज कराए थे. बचाव पक्ष के वकीलों ने क्रॉस एग्जामिनेशन भी किया था

Add Zee News as a Preferred Source

कोर्ट से मिली अंशकालिक जमानत
फैसला सुनाए जाने के समय तीनों दोषी अभियुक्त कोर्ट में मौजूद थे. कोर्ट ने सज सुनाने के बाद उन्हें ऊपरी अदालत में क्रिमिनल अपील याचिका दायर करने के लिए अंशकालिक जमानत (Part-time Bail) भी दे दी है.

​यह भी पढ़ें: 'हमार दुल्हनिया कमाल बाड़ु रनिया', अंकुश राजा और शिल्पी राज के नए गाने ने मचाया धमाल

भरत शर्मा व्यास को जानिए
बता दें कि भोजपुरी संगीत के एक बहुत फेमस और जाने-माने गायक भरत शर्मा व्यास हैं, जिन्होंने भोजपुरी गायकी को एक नई पहचान दिलाई और हजारों गीत गाए हैं. भरत शर्मा व्यास मुख्य रूप से अपने निर्गुण, लोकगीतों और भक्ति संगीत के लिए जाने जाते हैं.

यह भी पढ़ें:निरहुआ ने भरा आम्रपाली दुबे की मांग में सिंदूर, एक्ट्रेस बोलीं- 'सेनुरवा महान'

 

TAGS

Bhojpuri newsBharat Sharma

Trending news

Petrol-diesel rate
Petrol-Diesel Rate: बिहार में महंगा हो गया पेट्रोल, जानिए क्या है आज डीजल के रेट
Tej Pratap Yadav
'माफ करने योग्य नहीं...ये दुखद', पूर्व IPS पर तेज प्रताप यादव का बड़ा आरोप
Jharkhand news
बढ़ती ठंड से कांपा धनबाद,नगर निगम ने जलाए अलाव, राहगीरों को मिली राहत
Muzaffarpur News
दुकानदारों को धमकाकर रंगदारी, मुजफ्फरपुर में दरभंगा का अपराधी गिरफ्तार
congress
राजद से अगर अलग होना चाहती है कांग्रेस तो..., शकील अहमद ने फिर दे दी नसीहत
Bihar Board 10th exam date sheet
BSEB 10th exam Date Sheet 2026: यहां देखें बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा की डेट शीट
jehanabad crime
Jehanabad Crime: कार और ऑटो की टक्कर के बाद बवाल, एक ने तो निकाल ली हॉकी स्टिक
Samastipur Sadar Hospital
अंधविश्वास! समस्तीपुर सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में झाड़फूंक का खेल, जानें मामला
Samastipur News
समस्तीपुर बैंक ऑफ महाराष्ट्र लूट कांड, 45 लाख रुपए के सोना के साथ कुख्यात गिरफ्तार
Bihar Bulldozer Action
बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, सीवान, भभुआ, औरंगाबाद और गयाजी, हर जगह बुलडोजर ने बरपाया कहर