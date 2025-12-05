भोजपुरी के इस सिंगर को 2 साल की सजा, 5 हजार जुर्माना, जानिए वजह

Bhojpuri News: भोजपुरी सिंगर भरत शर्मा व्यास को धनबाद कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 5,000 जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने यह फैसला 2 दिसंबर, 2025 दिन मंगलवार को सुनाया है. धनबाद सीबीआई के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अभिजीत पांडेय की अदालत ने यह फैसला दिया है. कोर्ट ने नामजद अभियुक्त भोजपुरी सिंगर भरत शर्मा व्यास के अलावा मुगमा एरिया ऑफिस के अकाउंटेंट सत्यवान राय और एलआईसी एजेंट नमिता राय को भी दोषी करार दिया.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, भोजपुरी सिंगर भरत शर्मा व्यास को फर्जी कागजात के जरिए से आयकर विभाग से 7,82,529 रुपए रिफंड लेने के मामले में सजा दी गई है. यह मामला आयकर रिफंड से जुड़ा है, जिसे फर्जी दस्तावेज बनाकर धोखाधड़ी से हासिल किया गया था. सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधी शाखा ने इस मामले में 23 जून 2004 को इन तीनों के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज की थी.

आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र

केस के अनुसंधानकर्ता सीबीआई इंस्पेक्टर एके झा ने लंबी जांच के बाद 12 जुलाई 2007 को आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र (Chargesheet) दाखिल किया था. इसके बाद कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर सुनवाई शुरू की थी. इस दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से सीबीआई ने कुल 8 गवाहों के बयान दर्ज कराए थे. बचाव पक्ष के वकीलों ने क्रॉस एग्जामिनेशन भी किया था

कोर्ट से मिली अंशकालिक जमानत

फैसला सुनाए जाने के समय तीनों दोषी अभियुक्त कोर्ट में मौजूद थे. कोर्ट ने सज सुनाने के बाद उन्हें ऊपरी अदालत में क्रिमिनल अपील याचिका दायर करने के लिए अंशकालिक जमानत (Part-time Bail) भी दे दी है.

भरत शर्मा व्यास को जानिए

बता दें कि भोजपुरी संगीत के एक बहुत फेमस और जाने-माने गायक भरत शर्मा व्यास हैं, जिन्होंने भोजपुरी गायकी को एक नई पहचान दिलाई और हजारों गीत गाए हैं. भरत शर्मा व्यास मुख्य रूप से अपने निर्गुण, लोकगीतों और भक्ति संगीत के लिए जाने जाते हैं.

