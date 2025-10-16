भोजपुरी गायक चांद जी का नया धमाकेदार पार्टी सॉन्ग 'गुलाब' रिलीज, सोशल मीडिया पर मचा रहा धूम

Chand Ji: 'का देखला अईसे हंस के' और 'रो देबा ऐ रामजी' जैसे हिट गाने देने वाले भोजपुरी स्टार सिंगर चांद जी का नया गाना 'गुलाब' रिलीज होते ही छा गया है. खुशी तिवारी और सैमम भट्टाचार्या की जोड़ी पर फिल्माया यह गाना अपनी मस्तीभरी धुन, शानदार वीडियो और जबरदस्त बीट्स की वजह से यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहा है. प्रशंसक इसे 'बेस्ट पार्टी सॉन्ग' बता रहे हैं.
Bhojpuri singer Chand Ji: का देखला अईसे हंस के' और 'रो देबा ऐ रामजी' जैसे सफल गाने दे चुके मशहूर गायक चांद जी का नया गाना 'गुलाब' गुरुवार को रिलीज हो गया है. इस गाने को आईवीवाई भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है, जो रिलीज के साथ ही सोशल मीडिया और यूट्यूब पर काफी पसंद किया जा रहा है. प्रशंसक इसे पार्टी एंथम बता रहे हैं और इसकी मस्ती भरी धुनों व शानदार वीडियो की जमकर तारीफ कर रहे है.मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर गाने की रिलीज की घोषणा करते हुए लिखा, चांद जी की मखमली आवाज में प्यार का नया रंग, खुशी तिवारी और सैमम भट्टाचार्या के साथ. अब सुनें गाना 'गुलाब' को आईवीआई मूवी के यूट्यूब चैनल पर. इस गाने में खुशी तिवारी और सैमम भट्टाचार्या की जोड़ी डांस करती नजर आ रही है, जो दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर रही है.
'गुलाब' एक फुल-ऑन एंटरटेनिंग सॉन्ग है, जिसमें चांद जी ने अपनी आवाज दी है. वहीं बोल और कंपोज अजीत मंडल ने किया है. साथ ही एल.के. लक्ष्मीकांत ने संगीत तैयार किया है. गाने का निर्देशन वेंकटेश महेश ने किया है, जबकि संतोष की कोरियोग्राफी ने वीडियो को और आकर्षक बनाया है. एडिटिंग का जिम्मा कृष्णेंदु अधिकारी ने संभाला है, और प्रोडक्शन डीआई जीआई डीएनबी ने किया है. गाने के बोल और संगीत का तालमेल इसे एक परफेक्ट डांस नंबर बनाता है, जो हर उम्र के दर्शकों को पसंद आ रहा है.
चांद जी, जो एक भोजपुरी गायक, संगीतकार और लेखक हैं, जिन्हें इंडस्ट्री में उभरता सितारा माना जाता है. उनकी खासियत है कि वह कुछ नया कंटेंट बनाते हैं. वहीं, सॉन्ग गुलाब भी अपने म्यूजिक से दर्शकों का दिल जीत रहा है.
रिलीज के कुछ ही घंटों में गाने ने यूट्यूब पर कई व्यूज बटोर लिए हैं. सोशल मीडिया पर फैंस इसे 'बेस्ट पार्टी सॉन्ग' और 'रिपीट मोड ऑन' जैसे कमेंट्स के साथ सराह रहे हैं.
