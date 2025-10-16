Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2964131
Zee Bihar JharkhandBhojpuri Cinema

भोजपुरी गायक चांद जी का नया धमाकेदार पार्टी सॉन्ग 'गुलाब' रिलीज, सोशल मीडिया पर मचा रहा धूम

Chand Ji: 'का देखला अईसे हंस के' और 'रो देबा ऐ रामजी' जैसे हिट गाने देने वाले भोजपुरी स्टार सिंगर चांद जी का नया गाना 'गुलाब' रिलीज होते ही छा गया है. खुशी तिवारी और सैमम भट्टाचार्या की जोड़ी पर फिल्माया यह गाना अपनी मस्तीभरी धुन, शानदार वीडियो और जबरदस्त बीट्स की वजह से यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहा है. प्रशंसक इसे 'बेस्ट पार्टी सॉन्ग' बता रहे हैं.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Oct 16, 2025, 02:05 PM IST

Trending Photos

भोजपुरी गायक चांद जी का नया धमाकेदार पार्टी सॉन्ग 'गुलाब' रिलीज
भोजपुरी गायक चांद जी का नया धमाकेदार पार्टी सॉन्ग 'गुलाब' रिलीज

Bhojpuri singer Chand Ji: का देखला अईसे हंस के' और 'रो देबा ऐ रामजी' जैसे सफल गाने दे चुके मशहूर गायक चांद जी का नया गाना 'गुलाब' गुरुवार को रिलीज हो गया है. इस गाने को आईवीवाई भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है, जो रिलीज के साथ ही सोशल मीडिया और यूट्यूब पर काफी पसंद किया जा रहा है. प्रशंसक इसे पार्टी एंथम बता रहे हैं और इसकी मस्ती भरी धुनों व शानदार वीडियो की जमकर तारीफ कर रहे है.मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर गाने की रिलीज की घोषणा करते हुए लिखा, चांद जी की मखमली आवाज में प्यार का नया रंग, खुशी तिवारी और सैमम भट्टाचार्या के साथ. अब सुनें गाना 'गुलाब' को आईवीआई मूवी के यूट्यूब चैनल पर. इस गाने में खुशी तिवारी और सैमम भट्टाचार्या की जोड़ी डांस करती नजर आ रही है, जो दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर रही है.

'गुलाब' एक फुल-ऑन एंटरटेनिंग सॉन्ग है, जिसमें चांद जी ने अपनी आवाज दी है. वहीं बोल और कंपोज अजीत मंडल ने किया है. साथ ही एल.के. लक्ष्मीकांत ने संगीत तैयार किया है. गाने का निर्देशन वेंकटेश महेश ने किया है, जबकि संतोष की कोरियोग्राफी ने वीडियो को और आकर्षक बनाया है. एडिटिंग का जिम्मा कृष्णेंदु अधिकारी ने संभाला है, और प्रोडक्शन डीआई जीआई डीएनबी ने किया है. गाने के बोल और संगीत का तालमेल इसे एक परफेक्ट डांस नंबर बनाता है, जो हर उम्र के दर्शकों को पसंद आ रहा है.

ये भी पढ़ें: चांदनी सिंह का नया छठ गीत ‘बाझिन के गोदिया’ हुआ रिलीज, फैंस कर रहे पसंद

Add Zee News as a Preferred Source

चांद जी, जो एक भोजपुरी गायक, संगीतकार और लेखक हैं, जिन्हें इंडस्ट्री में उभरता सितारा माना जाता है. उनकी खासियत है कि वह कुछ नया कंटेंट बनाते हैं. वहीं, सॉन्ग गुलाब भी अपने म्यूजिक से दर्शकों का दिल जीत रहा है.

रिलीज के कुछ ही घंटों में गाने ने यूट्यूब पर कई व्यूज बटोर लिए हैं. सोशल मीडिया पर फैंस इसे 'बेस्ट पार्टी सॉन्ग' और 'रिपीट मोड ऑन' जैसे कमेंट्स के साथ सराह रहे हैं.

इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bhojpuri Singer Chand Ji

Trending news

bihar chunav 2025
अनंत सिंह की डबल टेंशन! आखिर नॉमिनेशन के ठीक बाद मोकामा में ऐसा क्या हुआ?
Rani Chatterjee
जहां बातों की कद्र न हो, वहां खामोशी बेहतर है: रानी चटर्जी
Diwali celebration
ऑपरेशन सिन्दूर की तर्ज पर भागलपुर में तैयार हुआ सिंदूर लड्डू
Jharkhand news
कौन हैं रांची के बाबा बागेश्वर, जो 2 मिनट में खोल देते हैं काला चिट्ठा!
bihar chunav 2025
आज बिहार दौरे पर MP सीएम मोहन यादव, विधानसभा चुनाव में करेंगे प्रचार
bihar chunav 2025
महागठबंधन से नाराज हैं मुकेश सहनी, आज शाम 4 बजे ले सकते हैं बड़ा फैसला
Bihar Chuna 2025
Bihar Chunav 2025: बिहार नफरत नहीं शांति की भूमि है, सीएम योगी पर पप्पू यादव का तंज
Jharkhand news
30 आत्मसमर्पण, 32 मुठभेड़ में मारे गए... झारखंड में अब नक्सलियों की संख्या 60 से 65
bihar chunav 2025
बिहार चुनाव के बीच पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ने की मिली धमकी
bihar chunav 2025
नीतीश कुमार ने सुधारी अपनी गलती, दूसरी लिस्ट में 4 मुस्लिमों को टिकट