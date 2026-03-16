मजाक या बदसलूकी? भोजपुरी सिंगर धनंजय शर्मा ने महिला डांसर को स्टेज से नीचे फेंका, वीडियो वायरल!

Bhojpuri Singer Dhananjay Sharma: मुजफ्फरपुर के साहेबगंज इलाके में आयोजित एक स्टेज शो के दौरान भोजपुरी गायक धनंजय शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में गायक एक महिला डांसर को उठाकर भीड़ की ओर फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद लोगों में नाराजगी भी देखी जा रही है. हालांकि गायक ने वीडियो जारी कर इसे हंसी-मजाक का हिस्सा बताया है, जबकि पुलिस का कहना है कि फिलहाल महिला डांसर की ओर से थाने में कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है.
Trending Photos
Bhojpuri Singer Dhananjay Sharma: सोशल मीडिया पर इन दिनों भोजपुरी गायक धनंजय शर्मा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.वायरल वीडियो मुजफ्फरपुर के एक स्टेज शो के दौरान का है,जहां स्टेज शो के दौरान का गायक ने एक महिला डांसर को उठाकर भीड़ की ओर फेंकते हुए देखा जा रहा है.इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों में नाराजगी देखी जा रही हैं.
वायरल वीडियो मुजफ्फरपुर के साहेबगंज इलाके का हैं. राजेपुर थाना क्षेत्र के मौना गांव मे 11 मार्च को एक मुखिया के यहां शादी समारोह के दौरान धनंजय शर्मा अपनी टीम के साथ कार्यक्रम करने पहुंचे थे, इसी दौरान गायक द्वारा अपने ही टीम के एक नर्तकी को मंच से पब्लिक के बीच फेंक दिया. जो वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा हैं.
ये भी पढ़ें: मनोज भावुक ने मचाया धमाल! 'दुलहिनिया नाच नचावे' के लिए मिला बेस्ट गीतकार का अवार्ड
हालांकि अब इस मामले मे गायक ने वीडियो जारी करके सफाई दी हैं, गायक ने कहा कि उस दिन की घटना की सच्चाई किसी को नहीं पता, दरअसल मै और अनुपमा यादव गाना गा रहें थे, इस दौरान कुछ मॉडल ने मेरे साथ गलत हरकत की और बदसलुकी की, हालांकि इसके बाद उन्होंने माफी भी मांगा, फिर मुझे उन्हें गाना के हिसाब से मंच पर गिरा देना था,लेकिन गलती से मंच से बाहर गिर गई, ये हंसी मजाकका हिस्सा था. कोई फिलहाल नर्तकी की ओर से किसी प्रकार का आवेदन थाने में नहीं दिया गया है.
वहीं वीडियो सामने आने के बाद मुजफ्फरपुर पुलिस ने भी इस मामले की पड़ताल की हैं.मामले को लेकर सरैया ASP गरिमा ने बताया कि घटना से जुड़ा वीडियो सामने आया हैं, लेकिन इसको लेकर नर्तकी ने एक वीडियो बयान के जरिये कहा कि ये हंसी मजाक का हिस्सा था,इस संदर्भ मे कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई हैं. अगर कोई आवेदन मिलता हैं तो इस पर कार्रवाई की जाएगी.
रिपोर्ट: मणितोष कुमार