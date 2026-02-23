'ये रेट बताएगा मेरा?' भोजपुरी सिंगर निशा उपाध्याय ने स्टेज पर एंकर को चप्पल से मारा

Bhojpuri News: भोजपुरी सिंगर निशा उपाध्याय ने एक लाइव स्टेज शो के दौरान एक एंकर को चप्पल से मारा. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक भोजपुरी स्टेज शो के दौरान उस समय तनाव बढ़ गया जब सिंगर निशा उपाध्याय अपना आपा खो बैठीं और ऑडियंस के सामने एंकर को चप्पल से मार दिया. चलिए पूरा मामला जानते हैं आखिर क्या है?

दरअसल, वीडियो में देखा जा सकता है कि यह झगड़ा तब शुरू हुआ जब एंकर ने स्टेज पर उनके परफॉर्मेंस रेट के बारे में बात की. वीडियो क्लिप की शुरुआत स्टेज पर पहले से चल रही गरमागरम बहस से होती है. गहरे रंग की साड़ी पहने निशा उपाध्याय एंकर के पास खड़ी दिखती हैं, जबकि कुछ लोग बीच में आने की कोशिश करते हैं. स्टेज पर तेज रोशनी है और बैकग्राउंड में कुर्सियां, साउंड इक्विपमेंट और डेकोरेटिव पैनल दिखाई दे रहे हैं. इस बीच निशा अचानक अपनी चप्पल उतारती है और स्टेज पर ही एंकर को मार देती है. यह देखकर आस-पास खड़े लोग हैरान रह जाते हैं.

वीडियो क्लिप में देखा जा सका है कि कुछ लोग तुरंत आगे बढ़कर सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. एक शख्स उनका हाथ पकड़ता है, जबकि दूसरा एंकर को धक्का देने की कोशिश करता है. स्टेज के सामने भीड़ को इस अफरा-तफरी पर रिएक्ट करते हुए सुना जा सकता है. कुछ ही सेकंड में कुछ लोग निशा उपाध्याय को एक तरफ खींच लेते हैं. वह अभी भी गुस्से में और परेशान लग रही हैं.

फिलहाल, ये घटना कहां की है, अभी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है. हालांकि, वीडियो को लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री में हड़कंप मचा हुआ है.

