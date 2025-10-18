Advertisement
Mohania Assembly Seat: ओमप्रकाश दीवाना के लिए 'छने छने बदले...' की धुन पर वोट मांग रहीं शिल्पी राज

Bihar Chunav 2025: मोहनिया विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी और बिरहा गायक ओमप्रकाश दीवाना ने नामांकन भरा. इसके बाद सभा का आयोजन किया. सभा में भोजपुरी सिंगर शिल्पी राज समेत कई कलाकारों की मौजूदगी से गीत-संगीत से मैदान गूंज उठा.

Oct 18, 2025

मोहनिया में भोजपुरी सिंगर शिल्पी राज ने माहौल बना दिया
मोहनिया में भोजपुरी सिंगर शिल्पी राज ने माहौल बना दिया

Mohania Assembly Seat: कैमूर जिले के मोहनिया विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी और फेसम बिरहा गायक ओमप्रकाश दीवाना ने शुक्रवार को नामांकन फाइल करने के बाद जगजीवन स्टेडियम, मोहनिया में एक भव्य नामांकन सभा का आयोजन किया. इस सभा में भोजपुरी की गायिका शिल्पी राज समेत आधा दर्जन से अधिक कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से माहौल को रंगीन बना दिया. भोजपुरी गीतों की धुन पर समर्थक झूम उठे और मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा. सभा में उमड़ी भीड़ ने मोबाइल में इस यादगार पल को कैद कर लिया.

राजनीति में भोजपुरी कलाकारों की दिलचस्पी लगातार बढ़ती जा रही है. पहले मनोज तिवारी, रवि किशन और पवन सिंह जैसे बड़े कलाकार चुनावी मैदान में उतर चुके हैं. वहीं, इस बार रितेश पांडे और खेसारी लाल यादव भी चुनावी रण में कदम रख चुके हैं. इसी कड़ी में मोहनिया के चर्चित बिरहा गायक ओमप्रकाश दीवाना ने भी अब राजनीति में अपनी किस्मत आजमाने की ठानी है.

सभा में ओमप्रकाश दीवाना ने कहा कि मैं एक बिरहा गायक हूं और बिरहा का असली मतलब होता है देश की समस्याओं और समाज की सच्चाई को जनता के बीच गाना. अगर समाज की बात कहना नेतागिरी है, तो मैं गायकी भी करूंगा और नेतागिरी भी. उन्होंने आगे कहा कि कलाकार समाज का दर्पण होता है, जो गाकर, हंसाकर, और कभी अपने दर्द को छिपाकर भी लोगों को खुश रखता है.

यह भी पढ़ें: खेसारी का जलवा या विकास का मुद्दा? छपरा के लोगों ने बताया कौन हैं असली 'हीरो'

दीवाना ने अपने संबोधन में मोहनिया की तीन बड़ी समस्याओं- शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर खास जोर दिया. उन्होंने कहा कि आजादी के 78 साल बाद भी मोहनिया के युवाओं को रोजगार के लिए पलायन करना पड़ता है, उच्च शिक्षा और बेहतर इलाज के लिए बनारस भागना पड़ता है. उन्होंने वादा किया कि जीतने पर इन तीनों क्षेत्रों में विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी.

रिपोर्ट: मुकुल जायसवाल

यह भी पढ़ें:'एनडीए में मुझको लेकर भ्रम...', चिराग पासवान ने वोटिंग से पहले कही बहुत बड़ी बात

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

