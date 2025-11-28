Advertisement
Tuntun Yadav Net Worth: जिस सिंगर के गाने का PM मोदी ने किया था जिक्र, उसके पास है कितनी संपत्ति?

Bhojpuri Singer Tuntun Yadav: टुनटुन यादव ज्यादातर यादव जाति के गाने गाते हैं, इसलिए उन्हें अहिरन स्टार के नाम से भी जाना जाता है, जब से उन्होंने यादव जाति के गाने गाना शुरू किया है, उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ गई है.

Tuntun Yadav Net Worth: अगर आपको भोजपुरी गाने सुनना पसंद है, तो आपने टुनटुन यादव के गाने जरूर सुने होंगे. टुनटुन यादव भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री के फेमस सिंगर हैं. वैसे तो टुनटुन यादव कई अलग-अलग मुद्दों पर गाने गाते हैं, लेकिन वे ज्यादातर अपनी जाति के लिए गाने गाते हैं, जिसकी वजह से वे अक्सर चर्चा में रहते हैं. आपको याद होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पीएम मोदी ने प्रचार के दौरान एक रैली में टुनटुन यादव के गाने को मंच से गाया था और विरोधियों पर तगड़ा अटैक किया था. इसके बाद टुनटुन यादव हर किसी की जुबान पर चढ़ गए. चलिए जानते हैं टुनटुन यादव के बारे में और वह कितनी संपत्ति के मालिक हैं. साथ ही उस गाने के बारे में, जिस गाने का जिक्र पीएम मोदी ने किया था.

कौन हैं टुनटुन, जानिए
टुनटुन यादव का जन्म 1 जुलाई 1990 को बिहार के आरा में हुआ था. टुनटुन यादव ने अपने करियर की शुरुआत साल 2017 में की थी. उन्होंने अपने करियर में कई हिट गाने दिए हैं. टुनटुन यादव ज्यादातर यादव जाति के गाने गाते हैं, इसलिए उन्हें अहिरन स्टार के नाम से भी जाना जाता है, जब से उन्होंने यादव जाति के गाने गाना शुरू किया है, उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ गई है.

इन गानों ने टुनटुन को स्टार बना दिया
मशहूर सिंगर टुनटुन यादव ने रंगदारी में अहिरन आगे, बरतिया अखियां मार ता, गोरिया हो अंजोरिया के चांद लागेलु, पावर होला खाली ए अहिर जाति में, रखले बा नचनिया जैसे कई गानों से दर्शकों का मनोरंजन किया है.

पीएम मोदी ने इस गाने का किया था जिक्र
बिहार विधानसभा चुनाव में रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भभुआ की रैली में 'मारी सिक्सर के 6 गोली छाती में रे' गाने को मंच से जिक्र किया था. पीएम मोदी ने कहा था कि राजद का यही तौर तरीका है, इनसे कोई भी सवाल पूछेगा तो यही जवाब मिलेगा. मार अब सिक्सर के, 6 गोली छाती में. पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि साथियों, यही जंगल राज की आहट है.

कितनी संपत्ति के मालिक हैं टुनटुन यादव
भोजपुरी सिंगर टुनटुन यादव की कुल संपत्ति का सार्वजनिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है. हालांकि, टुनटुन यादव के यूट्यूब चैनल की अनुमानित कमाई के आधार पर उनकी कुल संपत्ति में इजाफा हुआ है. संपत्ति का सार्वजनिक रिकॉर्ड नहीं होने से टुनटुन यादव के पास कितनी संपत्ति है इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है.

