आ गया साल 2026 का भोजपुरी का नया रंगदारी गाना! 'दुनिया गुलाम हो जाई' ने मचाया तहलका

New Bhojpuri Rangdari Song 2026: टुनटुन यादव भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री के रंगदार सिंगर माने जाते हैं. वह एक बार फिर अपने फैन्स के लिए एक जबरदस्त तोहफा लेकर आए हैं. टुनटुन यादव ने अपना एक नया म्यूजिक वीडियो 'दुनिया गुलाम हो जाई' रिलीज किया है. इस म्यूजिक वीडियो में भोजपुरी माटी की वो मस्ती है, जो सुनने वालों को झूमने पर मजबूर कर देती है. इस गाने में सिर्फ म्यूजिक ही नहीं, बल्कि वीडियो भी काफी चर्चा में है.

जोश और मनोरंजन का एक फुल पैकेज

'दुनिया गुलाम हो जाई' गाने को टुनटुन यादव ने सिंगर अंशु बाला के साथ मिलकर गाया है. दोनों की मधुर और दमदार आवाज का मेल इस गाने में सुनने को मिल रहा है. टुनटुन यादव और अंशु बाला की जुगलबंदी ने गाने में एक अलग ही जान फूंक दी है. जोश और मनोरंजन का एक फुल पैकेज माना जा रहा है यह म्यूजिक वीडियो. 'दुनिया गुलाम हो जाई' गाना, चाहे दोस्तों के साथ पार्टी हो या घर में मस्ती...हर माहौल में फिट बैठता नजर आ रहा है.

यहां देखिए ये गाना

यह म्यूजिक वीडियो भोजपुरी सिंगर टुनटुन यादव के यूट्यूब चैनल टुनटुन यादव ऑफिशियल पर 26 मार्च, 2026 को अपलोड किया गया है. इस गाने को सुनील सागर ने लिखा हैं. जबकि, म्यूजिक आकाश पटेल ने दिया है.

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फैन्स के रिएक्शन

इस म्यूजिक वीडियो पर टुनटुन यादव के फैन्स का खूब रिएक्शन आ रहे हैं. एक फैन ने लिखा कि यही एक बंदा है, जो रंगदारी सॉन्ग लता है... इसके लिए एक लाईक तो बनता है. दूसरे यूजर लिखा कि ऐसा कोई जिला नहीं, जो टूनटून यादव से हिला नहीं.