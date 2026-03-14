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'भईया के Birthday बा जिला जाम क देहब', खेसारी लाल यादव के जन्मदिन के लिए रिलीज हो गया भोजपुरी गाना

Khesari Lal Yadav Birthday News: खेसारी लाल यादव के जन्मदिन की बधाई देने के लिए भोजपुरी गाना रिलीज किया गया है. 'भईया के Birthday बा जिला जाम क देहब' को मोनू अलेबला ने गाया है.

Written By  Shailendra |Last Updated: Mar 14, 2026, 08:44 PM IST

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खेसारी लाल यादव (Photo- वीडियो ग्रैब)
खेसारी लाल यादव (Photo- वीडियो ग्रैब)

Khesari Lal Yadav Birthday: 15 मार्च को भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के खेसारी लाल यादव जन्मदिन है. खेसारी लाल यादव के जन्मदिन की बधाई देने के लिए भोजपुरी गाना रिलीज किया गया है. इस गाने में खेसारी लाल यादव की खूब तारीफ की गई है. 'भईया के Birthday बा जिला जाम क देहब' गाने को भोजपुरी सिंगर मोनू अलेबला ने गाया है. गाना रिलीज होते ही यूट्यूब छा गया है. इस गाने की हर तरफ अब इंडस्ट्री में चर्चा हो रही है.

दरअसल, खेसारी लाल यादव के सबसे चहते सिंगर में से एक मोनू अलबेला माने जाते हैं. मोनू अलबेला भी खेसारी लाल यादव की तारीफ में खूब म्यूजिक वीडियो रिलीज करते हैं. भोजपुरी इंडस्ट्री में ये हमेशा से चर्चा होती रहती है कि मोनू अलबेला खेसारी लाल यादव पर गाना बना कर ही सुपरस्टार बने है. वहीं, खेसारी लाल यादव भी समय-समय पर मोनू की खूब तारीफ करते हैं.

'भईया के Birthday बा जिला जाम क देहब' को मोनू अलेबला ने गाया है. खेसारी लाल यादव के जन्मदिन के गाने को प्रतीक राज ने लिखा है. जबकि, म्यूजिक अभिषेक गुप्त ने दिया है. इस गाने के वीडियो को Monu Albela Junction नाम के यूट्यूब चैनल पर 14 मार्च, 2026 को अपलोड किया है.

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वहीं, इस गाने को लेकर यूजर के खूब रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि मेरे तरफ से और मेरे सभी भाई के तरफ से मेरे खेसारी भईया को Happy Birthday. दूसरे यूजर ने लिखा कि केहू कितनो गावत बजावत रहो खेसारी लाल ना बन पाई चाहे भोजपुरी के सिंगर होखे चाहे बॉलीवुड के खेसारी एक ब्रांड है, जियो मेरे शेर. एक अन्य यूजर ने लिखा कि boss का बर्थडे है कल यानी 15 मार्च को तो पूरा Social Media जाम करदीहा खेसारी भईया के नामे.

यह भी पढ़ें: 'मेहर हो तो...', पवन सिंह के नए गाने 'करब ना गुलामी' में दिखी पति-पत्नी की नोंक-झोंक

 

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