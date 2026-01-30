'हटावे के पड़ी मोदी के सत्ता से...', यूजीसी के विरोध में भोजपुरी गाने ने केंद्र सरकार हिला दी!

Bhojpuri Song 2026: यूजीसी कानून हटाओ (UGC Kanoon Hatao) पर भोजपुरी गाना बना है. इस गाने के जरिए केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा.
Bhojpuri Song 2026: जो देश में होता है, वो भोजपुरी गानों के रियाज में होता है! भोजपुरी सिंगर और राइटर बिना वक्त लगाए गाने रिलीज कर देते हैं. इंडस्ट्री के कलाकार मुद्दों को पकड़ने में इतने माहिर हैं कि सियासी गलियारों में कोई फाइल बाद में खुलती है, यूट्यूब पर उसका गाना पहले बजने लगता है! ताजा मामला यूजीसी (UGC) के प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026 का है, जिसे लेकर देश विवाद छिड़ा है, लेकिन भोजपुरी के गायकों ने इसे सीधे सत्ता विरोधी सुरों में तब्दील कर दिया है.
चुनावी चोट करती हैं गाने की लाइनें
यूजीसी (UGC) पर बने भोजपुरी गाने 'यूजीसी कानून हटाओ' की लाइनें बहुत ही कमाल की हैं. गाने की लाइनें हैं कि हमनी के बल पर तू भइलअ पीएम हो... हमनिए से अब तू त कई देलअ गेम हो...यह सीधे तौर पर एक चेतावनी है कि जिस समाज ने सत्ता की सीढ़ियां बनाईं, आज उसी के साथ खेल हो गया है. गाने के जरिए यह साफ संदेश दिया गया है कि अगर यूजीसी कानून नहीं हटा, तो मोदी को सत्ता से हटाना होगा.
भोजपुरी गाना यूजीसी कानून हटाओ (UGC Kanoon Hatao) को अंकिता सिंह (Ankita Singh) ने गाया है. इस गाने को सूरज सिंह और रितिक सिंह (Suraj Singh & Ritik Singh) ने लिखा है. जबकि, एनके वर्मा (NK Verma) ने दिया है.
यह (UGC Kanoon Hatao) भोजपुरी गाना Kokila Music World के यूट्यूब चैनल पर 28 जनवरी, 2026 को अपलोड किया गया है. इस गाने पर यूजर्स खूब रिएक्शन दे रहे हैं. हमारा प्रदेश और देश स्तर पर आंदोलन जब तक जारी रहेगा यूजीसी और एससी एसटी एक्ट पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो जाते. एक और यूजर ने लिखा कि अंकिता सिंह दिल से धन्यवाद गाना गाते रहो. इसी तरह यूजर के रिएक्शन आ रहे हैं.
