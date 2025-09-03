भोजपुरी सिनेमा की स्टार अक्षरा सिंह की खूबसूरत साड़ी लुक ने जीता फैंस का दिल
भोजपुरी सिनेमा की स्टार अक्षरा सिंह की खूबसूरत साड़ी लुक ने जीता फैंस का दिल

Akshara Singh: भोजपुरी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने हाल हीं में अपने इंस्टाग्राम पर दो तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिनमें वह बेहद खूबसूरत और आकर्षक दिख रही हैं. तस्वीरों में उन्होंने क्रीम रंग की साड़ी पहनी है, जिसके साथ उन्होंने पीले रंग का ब्लाउज पेयर किया है. तस्वीरों को साझा कर के कैप्शन में लिखा गणपति बप्पा मोरया. अक्षरा सिंह का ये सिंपल लेकिन शानदार लुक उनके फैंस को काफी पसंद आ रहा है.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Sep 03, 2025, 12:41 PM IST

अक्षरा सिंह, अभिनेत्री
Akshara Singh: भोजपुरी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री अक्षरा सिंह अपने सोशल मीडिया पोस्ट से प्रशंसकों के बीच काफी चर्चाओं में रहती हैं. इसी बीच उन्होंने सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसमें वह भारतीय परिधान में नजर आ रही हैं. अक्षरा ने इंस्टाग्राम पर दो तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिनमें वह बेहद खूबसूरत और आकर्षक दिख रही हैं. तस्वीरों में उन्होंने क्रीम रंग की साड़ी पहनी है, जिसके साथ उन्होंने पीले रंग का ब्लाउज पेयर किया है.

इस ट्रेडिशनल लुक को खास बनाने के लिए अक्षरा ने मिनिमम मेकअप किया है. उनके चेहरे पर हल्का मेकअप और सादगी भरी मुस्कान उनकी सुंदरता को और निखार रही है. इसके साथ ही उन्होंने अपने बालों को साधारण पोनीटेल स्टाइल में बांधा है, जो उनके पारंपरिक अंदाज को और भी खूबसूरत बना रहा है. इन तस्वीरों को साझा करते हुए अक्षरा ने कैप्शन में लिखा, 'गणपति बप्पा मोरया'.

ये भी पढ़ें: अक्षरा सिंह पहुंची मां विंध्यवासिनी के दरबार, उतारी मां की आरती

अक्षरा सिंह का ये सिंपल लेकिन शानदार लुक उनके फैंस को काफी पसंद आ रहा है. फैंस उनके पोस्ट पर जमकर कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ब्यूटीफुल, तो दूसरे यूजर ने उनके ट्रेडिशनल लुक को परफेक्ट बताया. अक्षरा सिंह भोजपुरी सिनेमा की उन अभिनेत्रियों में से हैं, जो न केवल अपनी एक्टिंग बल्कि अपने स्टाइल और सोशल मीडिया उपस्थिति से भी लोगों का ध्यान खींचती हैं.

अक्षरा के वर्कफ्रंट की बात करें तो हाल ही में उनके जन्मदिन के मौके पर उनका नया सॉन्ग 'पटना की जगुआर' रिलीज हुआ था, जिसमें अभिनेत्री एकदम इंटेंस लुक में नजर आ रही थीं. अभिनेत्री ने इसमें अभिनय करने के साथ-साथ इसमें अपनी आवाज भी दी है, और आशीष वर्मा ने इसके म्यूजिक को डायरेक्ट किया है. इस गाने ने यूट्यूब की दुनिया में धूम मचा दी है. फैंस भी अक्षरा सिंह के गाने को पसंद कर रहे हैं.
इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

भोजपुरी सिनेमा की स्टार अक्षरा सिंह की खूबसूरत साड़ी लुक ने जीता फैंस का दिल
