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जब बुजुर्गों की आंखों में आए आंसू... खेसारी लाल यादव की सादगी ने जीता सबका दिल

Khesari Lal Yadav: भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव ने अपना जन्मदिन वृद्धाश्रम में मनाया. उन्होंने बुजुर्गों के साथ मिलकर केक काटा और अपने हाथों से उन्हें मिठाई खिलाई.

Written By  Shailendra |Last Updated: Mar 16, 2026, 03:57 PM IST

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भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने वृद्धाश्रम में मनाया जन्मदिन
भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने वृद्धाश्रम में मनाया जन्मदिन

Khesari Lal Yadav Birthday: भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने इस बार अपने जन्मदिन को चकाचौंध और शोर-शराबे से दूर मानवता की सेवा के नाम किया. खेसारी लाल यादव ने एक स्थानीय वृद्धाश्रम की चौखट पर पहुंचकर सादगी की नई मिसाल पेश की. वृद्धाश्रम के शांत माहौल में जैसे ही खेसारी लाल यादव ने कदम रखा, वहां रह रहे बुजुर्गों के चेहरों पर बरसों पुरानी खोई हुई मुस्कान लौट आई. कई बुजुर्गों की आंखें भर आईं और उन्होंने खेसारी को गले लगाकर अपना अटूट आशीर्वाद दिया. 

इस अवसर पर भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने उनके लिए सहायता का हाथ बढ़ाया. साथ ही उन्होंने आश्रम के लिए राशन और रोजना यूज की जाने वाली सामग्रियां भी दी. इतना ही नहीं सभी बुजुर्गों के लिए नए कपड़ों की भी व्यवस्था खेसारी ने किया. बुजुर्गों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा सहायता और दवाइयों के इंतजाम भी करने का संकल्प किया.

इस दौरान खेसारी लाल यादव काफी भावुक नजर आए. उन्होंने कहा कि आज मैं जो कुछ भी हूं, वह आप सबके प्यार और बुजुर्गों की दुआओं का नतीजा है. महंगी पार्टियों की खुशी चंद घंटों की होती है, लेकिन इन बड़े-बुजुर्गों के चेहरे की यह मुस्कान मुझे उम्र भर की शांति दे गई. उन्होंने भावुक अपील करते हुए कहा कि वे अपने जीवन के विशेष दिनों को फिजूलखर्ची के बजाय किसी जरूरतमंद की सेवा में लगाएं.

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यह भी पढ़ें: 40 साल के हुए खेसारी लाल यादव, ऐसा रहा लौंडा नाच से बिग बॉस तक का सफर!

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