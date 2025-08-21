'पूछिएगा अपने रिश्तेदार से कन्फर्म टिकट भी मिला या नहीं?', बिहार को मिली 12 हजार स्पेशल ट्रेनें तो भड़के खेसारी लाल यादव
'पूछिएगा अपने रिश्तेदार से कन्फर्म टिकट भी मिला या नहीं?', बिहार को मिली 12 हजार स्पेशल ट्रेनें तो भड़के खेसारी लाल यादव

Khesari Lal Yadav News: खेसारी लाल यादव ने केंद्र सरकार पर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर निशाना साधा. भोजपुरी सुपरस्टार ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि फिर बोलेगा लोग की खेसरिया बहुत बोल रहा हैं. ढोल पीटने से पहले ये सोच लेते की बिहार से कितने लोगों को दूसरे राज्यों में काम करने जाना पड़ता हैं. पूछियेगा अपने रिश्तेदार से की कन्फर्म टिकट भी मिला या नहीं इतना के बाद? 

Written By  Shailendra |Last Updated: Aug 21, 2025, 02:13 PM IST

भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव (File Photo)
Khesari Lal Yadav on Bihar New Trains: मोदी सरकार की तरफ से बिहार के लिए 12 हजार स्पेशल ट्रेनों की सौगात दी गई है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार के लिए एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस और चार नई अमृत भारत ट्रेनों की घोषणा की है. इसके अलावा दीपावली और छठ पर्व के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए 12,000 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाने का भी ऐलान किया गया है. सरकार की इस घोषणा के बाद भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने सोशल मीडिया के जरिए से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है.

खेसारी लाल यादव ने किया सरकार पर हमला
खेसारी लाल यादव ने कहा कि फिर बोलेगा लोग कि खेसरिया बहुत बोल रहा है. ढोल पीटने से पहले ये सोच लेते कि बिहार से कितने लोगों को दूसरे राज्यों में काम करने जाना पड़ता है. पूछिएगा अपने रिश्तेदार से कि कन्फर्म टिकट भी मिला या नहीं इतना के बाद? सेमीकंडक्टर प्लांट दूसरे राज्य में लगता, जबकि अमृत भारत ट्रेन बिहार के लिए, ठीक है.

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद किया ऐलान
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 20 अगस्त 2025 दिन बुधवार को घोषणा की और कहा कि दीपावली और छठ पर्व पर बिहार के यात्रियों की सुविधा के लिए 12 हजार से अधिक स्पेशन ट्रेनें चलाई जाएंगी. अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बिहार के नेताओं से यात्रियों की जरूरतों पर चर्चा करने के बाद मंत्रालय ने न सिर्फ नई ट्रेनें चलाने की योजना बनाई है, बल्कि कई अन्य योजनाएं और आधारभूत बुनियादी ढांचा परियोजनाएं भी तैयार की गई हैं.

चार नई अमृत भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी
रेल मंत्रालय के अनुसार, दिल्ली-गया, सहरसा-अमृतसर, छपरा-दिल्ली, और मुजफ्फरपुर-हैदराबाद के बीच चार नई अमृत भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी, जबकि पूर्णिया और पटना के बीच एक नई वंदे भारत ट्रेन शुरू की जाएगी.

