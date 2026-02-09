तेलुगु फिल्म 'डकैत' में नजर आयेंगे भोजपुरी स्टार पवन सिंह! मृणाल ठाकुर निभाएंगी लीड रोल

Bhojpuri Star Pawan Singh: एक्टर अदिवि शेष ने भोजपुरी म्यूजिक के दिग्गज पवन सिंह के साथ कोलैबोरेट किया है, जिससे यह जानने की उत्सुकता बढ़ गई है कि दोनों किस पर काम कर रहे हैं. इस अनोखी जोड़ी के साथ आने से साउथ और भोजपुरी इंडस्ट्री के बीच एक बेहद रोमांचक पार्टनरशिप शुरू हुई है.
Bhojpuri News: अदिवी शेष और भोजपुरी इंडस्ट्री के मशहूर सिंगर पवन सिंह पैन-इंडिया एक्शन फिल्म डकैत में डांस करते नजर आएंगे. इस गाने में एक ही समय में तेलुगु, हिंदी और भोजपुरी सिनेमा की झलक दिखाई जाएगी. मृणाल ठाकुर ने अपनी शूटिंग पूरी कर ली है और अदिवी शेष ने हाल ही में बताया है कि फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई है. तब से डकैत इस साल की सबसे चर्चित एक्शन फिल्मों में से एक बन गई है.
पवन सिंह ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, भाई भोजपुरी और तेलुगु जिंदाबाद.
अदिवी शेष के अलावा फिल्म में मृणाल ठाकुर लीड रोल में हैं. जबकि, अनुराग कश्यप एक अहम रोल में हैं. फिल्म को शनिल देवो ने डायरेक्ट किया है. डकैत को सुप्रिया यारलागड्डा ने प्रोड्यूस किया है. सुनील नारंग को-प्रोड्यूसर हैं और अन्नापुर्णा स्टूडियोज इस फिल्म को प्रेजेंट कर रहा है. फिल्म को हिंदी और तेलुगु में एक साथ शूट किया जा रहा है, जबकि इसकी कहानी और स्क्रीनप्ले अदिवी शेष और शनिल देवो ने मिलकर लिखा है.
अदिवि शेष और मृणाल ठाकुर अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'डकैत' के लिए तैयार हैं. हालांकि, यह फिल्म अपने लेटेस्ट कोलैबोरेशन की वजह से लोगों की दिलचस्पी बढ़ा रही है. इस बीच यह अभी कन्फर्म नहीं हुआ है कि पवन सिंह फिल्म में नजर आएंगे या इसमें कोई म्यूजिकल हिस्सा होगा. फिल्म के प्रीमियर से पहले सस्पेंस बनाए रखने के लिए फिल्ममेकर्स जानबूझकर चुप हैं.
