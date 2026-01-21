Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3081784
Zee Bihar JharkhandBhojpuri Cinema

भोजपुरी स्टार पवन सिंह लखनऊ में हुए आगबबूला, भीड़ से आए कमेंट पर भड़के, वीडियो वायरल

भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह लखनऊ में एक जन्मदिन पार्टी के दौरान भीड़ से आए एक कमेंट पर भड़क गए. 20 जनवरी को हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पवन सिंह मंच पर गाना गाते हुए अचानक गुस्से में आकर एक युवक की ओर बढ़ते दिख रहे हैं. सुरक्षाकर्मियों और अन्य लोगों ने उन्हें समय रहते रोका. यह घटना भोजपुरी सिंगर गुंजन सिंह की बर्थडे पार्टी में हुई थी.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 21, 2026, 03:56 PM IST

Trending Photos

पवन सिंह
पवन सिंह

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 20 जनवरी की रात एक हाई-प्रोफाइल बर्थडे सेलिब्रेशन उस वक्त हंगामे में बदल गया, जब भोजपुरी जगत के 'पावर स्टार' पवन सिंह अपना आपा खो बैठे. यह आयोजन भोजपुरी गायक गुंजन सिंह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रखा गया था, जहाँ सिनेमा जगत की कई बड़ी हस्तियां मौजूद थीं. कार्यक्रम के दौरान जब पवन सिंह मंच पर अपनी जादुई आवाज से समां बांध रहे थे, तभी भीड़ के बीच से आई एक तीखी टिप्पणी ने पूरे माहौल का रंग बिगाड़ दिया. खुशनुमा संगीत का माहौल पल भर में तनाव में तब्दील हो गया.

प्रत्यक्षदर्शियों और वहां मौजूद मेहमानों के अनुसार, पवन सिंह मंच पर अपने सुपरहिट गाने गा रहे थे और प्रशंसक झूम रहे थे. इसी बीच दर्शकों में मौजूद एक युवक ने कुछ ऐसा कह दिया जो पवन सिंह को नागवार गुजरा. उस टिप्पणी को सुनते ही पवन सिंह का पारा चढ़ गया. वे इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने तत्काल गाना बीच में ही रोक दिया और उस युवक को सबक सिखाने के लिए तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगे. सुपरस्टार का यह उग्र रूप देखकर वहां मौजूद लोग दंग रह गए.

जैसे ही पवन सिंह मंच से नीचे उतरकर उस व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश करने लगे, वहां तैनात बाउंसरों और सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा घेरे ने उन्हें बीच में ही रोक लिया और शांत कराने की कोशिश की. आयोजकों और पवन सिंह के करीबी साथियों ने भी हस्तक्षेप कर उन्हें वापस मंच की ओर भेजा. गनीमत रही कि सुरक्षाकर्मियों की मुस्तैदी की वजह से कोई बड़ी हाथापाई नहीं हुई और मामला हाथ से निकलने से पहले ही काबू में आ गया.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- बिहार सरकार की अनूठी पहल: कलाकारों को हर महीने ₹3000 पेंशन की सौगात

इस पूरी घटना का एक वीडियो अब इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है. वायरल वीडियो में पवन सिंह काफी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं और उन्हें सुरक्षाकर्मियों द्वारा पकड़े हुए देखा जा सकता है. लोग इस पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. जहां कुछ लोग पवन सिंह के व्यवहार की आलोचना कर रहे हैं, वहीं उनके प्रशंसकों का कहना है कि किसी भी कलाकार के निजी सम्मान को ठेस पहुँचाना गलत है.

TAGS

Pawan Singh

Trending news

Bhagalpur News
पटना हॉस्टल कांड: बढ़ता जनाक्रोश, न्याय के लिए भागलपुर की सड़कों पर उतरीं छात्राएं
Pawan Singh
भोजपुरी स्टार पवन सिंह लखनऊ में हुए आगबबूला, भीड़ से आए कमेंट पर भड़के, वीडियो वायरल
Jharkhand news
इंसानियत शर्मसार: महिला के शव को बांस पर लटकाकर उठाते हुए वायरल हुआ वीडियो
Jharkhand Nikay Chunav 2026
झारखंड में निकाय चुनाव की आहट, कांग्रेस-JMM और बीजेपी की बयानबाजी से सियासत गरमाई
nitish kumar
सारण को विकास का बूस्टर डोज: सीएम नीतीश ने 450 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की रखी नींव
Patna crime news
शोभा यात्रा में नाचने की मिली 'मौत की सजा': नवजात की मां का बेरहमी से कत्ल
Ramdas Athawale
मोदी के मंत्री ने बढ़ाया झारखंड का सियासी तापमान, कह दी ऐसी बात कि भड़क उठी कांग्रेस
Bagaha News
बगहा में सरस्वती पूजा पर प्रशासन सख्त: DJ पर बैन, CCTV और लाइसेंस हुआ अनिवार्य
Shakeel Ahmed Khan
बिना चुनाव 'हल्के आदमी' को अध्यक्ष बनाने वाली पार्टी हमें न सिखाए: शकील अहमद खान
Saraswati Puja 2026
शांति और सुरक्षा के साथ मनाई जाएगी सरस्वती पूजा, सासाराम में समिति ने तय किए निर्देश