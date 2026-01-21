भोजपुरी स्टार पवन सिंह लखनऊ में हुए आगबबूला, भीड़ से आए कमेंट पर भड़के, वीडियो वायरल

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 20 जनवरी की रात एक हाई-प्रोफाइल बर्थडे सेलिब्रेशन उस वक्त हंगामे में बदल गया, जब भोजपुरी जगत के 'पावर स्टार' पवन सिंह अपना आपा खो बैठे. यह आयोजन भोजपुरी गायक गुंजन सिंह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रखा गया था, जहाँ सिनेमा जगत की कई बड़ी हस्तियां मौजूद थीं. कार्यक्रम के दौरान जब पवन सिंह मंच पर अपनी जादुई आवाज से समां बांध रहे थे, तभी भीड़ के बीच से आई एक तीखी टिप्पणी ने पूरे माहौल का रंग बिगाड़ दिया. खुशनुमा संगीत का माहौल पल भर में तनाव में तब्दील हो गया.

प्रत्यक्षदर्शियों और वहां मौजूद मेहमानों के अनुसार, पवन सिंह मंच पर अपने सुपरहिट गाने गा रहे थे और प्रशंसक झूम रहे थे. इसी बीच दर्शकों में मौजूद एक युवक ने कुछ ऐसा कह दिया जो पवन सिंह को नागवार गुजरा. उस टिप्पणी को सुनते ही पवन सिंह का पारा चढ़ गया. वे इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने तत्काल गाना बीच में ही रोक दिया और उस युवक को सबक सिखाने के लिए तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगे. सुपरस्टार का यह उग्र रूप देखकर वहां मौजूद लोग दंग रह गए.

जैसे ही पवन सिंह मंच से नीचे उतरकर उस व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश करने लगे, वहां तैनात बाउंसरों और सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा घेरे ने उन्हें बीच में ही रोक लिया और शांत कराने की कोशिश की. आयोजकों और पवन सिंह के करीबी साथियों ने भी हस्तक्षेप कर उन्हें वापस मंच की ओर भेजा. गनीमत रही कि सुरक्षाकर्मियों की मुस्तैदी की वजह से कोई बड़ी हाथापाई नहीं हुई और मामला हाथ से निकलने से पहले ही काबू में आ गया.

इस पूरी घटना का एक वीडियो अब इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है. वायरल वीडियो में पवन सिंह काफी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं और उन्हें सुरक्षाकर्मियों द्वारा पकड़े हुए देखा जा सकता है. लोग इस पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. जहां कुछ लोग पवन सिंह के व्यवहार की आलोचना कर रहे हैं, वहीं उनके प्रशंसकों का कहना है कि किसी भी कलाकार के निजी सम्मान को ठेस पहुँचाना गलत है.