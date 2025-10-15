Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2962655
Zee Bihar JharkhandBhojpuri Cinema

Bihar Chunav 2025: एक भोजपुरी स्टार को मिल चुका है विधायकी का टिकट, जानें और कौन-कौन लिस्ट में शामिल

Bihar Chunav 2025: भोजपुरी सुपरस्टार रितेश पांडे जन सुराज पार्टी के टिकट पर बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत अजमा रहे हैं. उन्हेंकरगहर विधानसभा क्षेत्र पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है.

Written By  Shailendra |Last Updated: Oct 15, 2025, 02:16 PM IST

Trending Photos

रितेश पांडे और उनकी पत्नी
रितेश पांडे और उनकी पत्नी

Bihar Vidhansabha Chunav 2025: प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने लोकप्रिय भोजपुरी गायक-अभिनेता रितेश पांडे को आगामी बिहार विधानसभा चुनावों के लिए करगहर विधानसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार घोषित किया. वहीं, माना जा रहा है कि भोजपुरी एक और भी कई कलाकार विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत अजमा सकते हैं. हालांकि, अभी तक केवल रितेश पांडे पर ही किसी राजनीतिक दल ने दांव लगाया है. चलिए जानते हैं कि कौन-कौन से कलाकर के चुनावी मैदान में आने की संभावना है.

अक्षरा सिंह
भोजपुरी की हसीना जो छुड़ा देती हैं अच्छे-अच्छे का पसीना! उनकी भी चर्चा हो रही है कि वह बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं. अक्षरा सिंह को लेकर कहा जा रहा है कि जन सुराज से चुनाव लड़ सकती है.

खेसारी लाल यादव की पत्नी
खेसारी लाल यादव को भोजपुरी सिनेमा का ट्रेंडिंग स्टार कहा जाता है. उनके भी चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर थी, लेकिन उन्होंने इलेक्शन लड़ने मना कर दिया. खेसारी लाल यादव ने कहा कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनकी पत्नी चंदा देवी चुनाव लड़ेंगी, इसके लिए मैं (खेसारी) उन्हें माना रहा हूं.

Add Zee News as a Preferred Source

गुंजन सिंह
लोकसभा चुनाव 2024 में भोजपुरी कलाकार गुंजन सिंह नवादा लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं. इनको इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था. अब चर्चा हो रही है कि वह भी बिहार विधानसभा चुनाव में उतर सकते हैं. हालांकि, किस दल से आएंगे ये अभी साफ नहीं है. वह चुनाव लड़ेंगे इसकी भी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

विनय बिहारी
भोजपुरी सिनेमा में अपनी कलम की कारीगरी से हजारों गाने लिखने वाले विनय बिहारी भी चुनाव लड़ेंगे. विनय बिहार के लौरिया विधानसभा क्षेत्र से लगातार 3 चुनाव जीत चुके हैं. पहला चुनाव उन्होंने साल 2010 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीता था, फिर वह बीजेपी में शामिल हो गए और साल 2015 और 2020 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लगातार 2 चुनाव जीते हैं. इस बार भी वह चुनाव लड़ेंगे.

यह भी पढ़ें: 'मैं अपनी खुशी चंदा के रूप में देखूं', चुनाव लड़ने पर खेसारी लाल यादव का बड़ा बयान

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bhojpuri news

Trending news

Bihar Chuanv 2025
CM नीतीश को अपने सिपाहियों पर पूरा भरोसा! JDU की पहली लिस्ट में 6 मंत्रियों के नाम
bihar chunav 2025
राजद को आधी आबादी पर नहीं है भरोसा! पहली लिस्ट में सिर्फ रेखा पासवान को मिला मौका
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: मनी पावर और फ्रीबीज पर ECI की सख्त निगरानी
bihar chunav 2025
तय हो गया सीएम नीतीश के बेटे निशांत कुमार नहीं लड़ेंगे बाबूजी की सीट से चुनाव
JDU First Candidate List
भाजपा की राह पर जेडीयू, पहली लिस्ट में एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं,4 महिलाओं को उतारा
CM Hemant Soren
'न विस्थापन होगा, न छिनेगा वन अधिकार', सारंडा जंगल को लेकर सीएम सोरेन का बड़ा ऐलान
Bhojpuri news
'मैं नहीं, पत्नी चुनाव लड़ेंगी, उन्हें मना रहा हूं', खेसारी ने ला दिया नया ट्विस्ट
JDU Candidates List
JDU की पहली लिस्ट 57 उम्मीदवारों के नाम, सोनबरसा से रत्नेश सादा को फिर मिला टिकट
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: आज कांग्रेस जारी कर सकती है पहली लिस्ट: मोहम्मद जावेद
Jehanabad news
पोलिंग ट्रेनिंग के लिए निकले थे शिक्षक, जहानाबाद में सड़क हादसे ने ली जान