Bihar Chunav 2025: एक भोजपुरी स्टार को मिल चुका है विधायकी का टिकट, जानें और कौन-कौन लिस्ट में शामिल

Bihar Vidhansabha Chunav 2025: प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने लोकप्रिय भोजपुरी गायक-अभिनेता रितेश पांडे को आगामी बिहार विधानसभा चुनावों के लिए करगहर विधानसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार घोषित किया. वहीं, माना जा रहा है कि भोजपुरी एक और भी कई कलाकार विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत अजमा सकते हैं. हालांकि, अभी तक केवल रितेश पांडे पर ही किसी राजनीतिक दल ने दांव लगाया है. चलिए जानते हैं कि कौन-कौन से कलाकर के चुनावी मैदान में आने की संभावना है.

अक्षरा सिंह

भोजपुरी की हसीना जो छुड़ा देती हैं अच्छे-अच्छे का पसीना! उनकी भी चर्चा हो रही है कि वह बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं. अक्षरा सिंह को लेकर कहा जा रहा है कि जन सुराज से चुनाव लड़ सकती है.

खेसारी लाल यादव की पत्नी

खेसारी लाल यादव को भोजपुरी सिनेमा का ट्रेंडिंग स्टार कहा जाता है. उनके भी चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर थी, लेकिन उन्होंने इलेक्शन लड़ने मना कर दिया. खेसारी लाल यादव ने कहा कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनकी पत्नी चंदा देवी चुनाव लड़ेंगी, इसके लिए मैं (खेसारी) उन्हें माना रहा हूं.

गुंजन सिंह

लोकसभा चुनाव 2024 में भोजपुरी कलाकार गुंजन सिंह नवादा लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं. इनको इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था. अब चर्चा हो रही है कि वह भी बिहार विधानसभा चुनाव में उतर सकते हैं. हालांकि, किस दल से आएंगे ये अभी साफ नहीं है. वह चुनाव लड़ेंगे इसकी भी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

विनय बिहारी

भोजपुरी सिनेमा में अपनी कलम की कारीगरी से हजारों गाने लिखने वाले विनय बिहारी भी चुनाव लड़ेंगे. विनय बिहार के लौरिया विधानसभा क्षेत्र से लगातार 3 चुनाव जीत चुके हैं. पहला चुनाव उन्होंने साल 2010 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीता था, फिर वह बीजेपी में शामिल हो गए और साल 2015 और 2020 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लगातार 2 चुनाव जीते हैं. इस बार भी वह चुनाव लड़ेंगे.

